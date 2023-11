Begründung… Ich habe bis zu 40 iPhones auf einmal für unsere Unternehmensorganisation gekauft – und sie kamen nie in diesen Kisten an. Diese Kartons werden von Apple für die Bestückung der Läden und Auslieferungslager verwendet – ich war 7 Jahre lang ein Mac-Genie, daher erinnere ich mich an solche Kartons. Wenn ein Kunde viele Geräte kauft, erhält er diese Kartons nicht.

Ein anderer erklärt, dass der Tiktoker vermutlich einmal bei Apple gearbeitet hat oder es immer noch tut. Denn normalerweise werden iPhones nicht in solchen Kisten verschickt, wenn man privat oder für ein Unternehmen kauft (via reddit.com ):

Was macht er mit den ganzen Geräten? Apple dürfte den Fehler schon bemerkt haben und sich mit dem Tiktoker in Verbindung gesetzt haben. Immerhin geht es hier um einen Warenwert von mehr als 100.000 Euro. Obendrein dürfte er mit den vielen Geräten ohnehin nicht viel anfangen können. Denn Apple kann die Geräte deaktivieren und dann sind die iPhones so gut wie nutzlos.

Was war das Problem? Er erwartete, die vier Geräte zu erhalten, die er bestellt und bezahlt hatte, aber er fand sich auch mit drei großen Kisten wieder. Als er die 3 Kisten öffnete, wurde er überrascht: Denn er fand in jedem Karton 20 iPhone 15 Pro Max mit 1 TB Speicherplatz.

Ein Tiktoker bestellt sich ein paar neue iPhones. Doch am Ende bekommt er die Geräte kistenweise geliefert. Den kuriosen Fall teilt er in den sozialen Medien. Doch viele Leute aus der Community glauben ihm nicht.

