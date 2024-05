Genshin Impact 4.7: Das sind die neuen Banner und Charaktere

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Am Ende der Sondersendung zu Version 4.7 gab es außerdem einen kleinen ersten Sneak Peek in die kommende Region Natlan. Mit ihr können Spieler zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahr noch rechnen. Auch ein Animationskurzvideo mit Lumine und Aether wurde im Rahmen des Livestreams veröffentlicht.

Ab dem 1. Juli wird es eine neue monatlich aktualisierte Herausforderungsspähre namens „Theater der träumerischen Realität“ geben. Der Gewundene Abgrund wird in Zukunft immer am 16. eines Monats aktualisiert.

Was wird es sonst noch in Version 4.7 geben? Neben einer neuen Archon-Quest, die uns nicht nur ein Wiedersehen mit Dainsleif, sondern auch mit unserem verschollenen Zwilling beschert, werden mit den beiden neuen Charakteren Sigewinne und Clorinde auch ihre beiden Story-Quests dem Spiel hinzugefügt.

Welche Banner wird es in Version 4.7 geben? Wie gewohnt werden die Banner-Phasen in 2 Phasen geteilt.

Als dritter neuer Charakter wird Sethos in der neuen Version dem Spiel hinzugefügt. Ihm seid ihr in Cynos neuer Story-Quest in der aktuellen Version bereits begegnet. Er ist ein 4-Sterne-Charakter, der ebenfalls einen Bogen benutzt und dem Element Electro angehört.

Heute am 24. Mai 2024 gab es in Genshin Impact einen großen Livestream mit einem Ausblick auf die kommenden Spielinhalte.

Das Spezial-Programm zu Version 4.7 in Genshin Impact fand heute, am 24. Mai 2024 als Livestream statt. Spieler erhielten Informationen rund um die kommenden Banner und die Charaktere, die sie bald ziehen können.

