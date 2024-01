Steam: Glückspilz erhält Skin, den Spieler in CS2 seit 10 Jahren suchen – Könnte damit bis zu 1 Mio. Dollar verdienen

Seit der Einführung von Gegenständen auf Steam gehört Counter-Strike zu den Spielen, bei denen am meisten gehandelt wird. 10 Jahre lang, schon als CS2 noch CS:GO war, versuchten Spieler ein bestimmtes Muster auf einem Skin zu erhalten, jetzt ist es wohl einem Spieler gelungen.

Was ist das für ein Skin? Der Skin, um den es geht, ist AK-47 Case Hardened. Der Skin kann verschiedene Muster haben und sieht deshalb bei jedem etwas anders aus. Einige Muster davon sind so selten, dass es nun 10 Jahre dauerte bis der Skin mit dem seltenen „Blue Gem“-Muster entdeckt wurde. Die Zeit ergibt sich, weil die Skins aus CS:GO mit zu CS2 gewechselt sind.

Was ist das Blue Gem Muster? „Blue Gem“ steht für „Blauer Juwel“, so werden Muster genannt, die einen besonders hohen blauen Anteil haben. Das ist besonders selten und sieht auch besser aus als andere Variationen. Im Tweet von ohnePixel könnt ihr euch die Waffe anschauen.

Der Skin könnte eine Million wert sein

Wieso ist der Skin so viel Wert? Der „Counter-Strike 2“-Expterte OhnePixel teilte die Entdeckung des Skins auf Twitter und schätzte ihn auf 800.000 – 1.000.000 US-Dollar. Der Streamer kennt sich extrem gut mit Preisen von seltenen Skins aus. Zuletzt hat er seinen eigenen Marktplatz eröffnet.

Dass der Skin so viel wert ist, liegt am „Blue Gem“-Muster und der Tatsache, dass es keinen anderen bekannten Skin gibt, der dieses Muster hat. Dadurch wird der Skin zum Unikat.

Ein weiterer Aspekt, der den Skin selten macht, ist, dass es sich um die StatTrak™ Variante des Skins handelt, diese zählt die Kills, die ein Spieler mit der Waffe gemacht hat. Dadurch wird die Waffe nochmal teurer und seltener.

Kann man die Waffe wirklich so teuer verkaufen? Mit seltenen Skins in Counter-Strike 2 ist es wie mit allen seltenen Sachen, Marktpreise sind schwer zu ermitteln, und einen Käufer finden, der bereit ist, so viel zu bezahlen, ist es auch.

Für den Verkauf können je nach Land auch noch Steuern anfallen. Ob der Spieler den Skin überhaupt verkaufen will, ist auch nicht bekannt. Es ist aber möglich, dass der Besitzer des Skins einen Abnehmer findet, der bereit ist, eine Million dafür zu bezahlen.

Dass Millionen-Summen für Skins in Counter-Strike 2 geboten werden, ist allerdings gar nicht so selten. Gerade, wenn es um die „Blue Gems“ geht. In einem anderen Geschäft, in dem es um ein „Blue Gem“-Messer ging, war ohnePixel auch beteiligt. Hier lehnte ein Spieler ein Angebot von 1,2 Millionen US-Dollar ab.