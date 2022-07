Taktik-Shooter Valorant will verhindern, dass ihr unnötig hart verliert – Patch bringt wichtige Änderung

Verschiedene Spiele gehen unterschiedlich mit Smurfs um. Overwatch etwa erlaubt Smurfs offiziell , während ihr in Fortnite für Smurfing gebannt werdet . Valorant will nun offenbar dafür sorgen, dass entsprechende Spieler wenigstens niemanden nerven.

Warum sind Smurfs so schlimm? Smurfs spielen auf niedrigen Rängen und grasen dort echte Anfänger ab. In Valorant kann ein einziger guter Spieler schon für ein absolutes Ungleichgewicht im Match sorgen, egal in welchem Team.

Was sind Smurfs? Als „Smurfs“ bezeichnet man im Gaming Spieler, die mit einem neuen Account spielen, aber eigentlich viel besser sind. Darunter sind Profis wie shroud, der kürzlich zum E-Sport zurückkehrte – sogar in Valorant.

Insert

You are going to send email to