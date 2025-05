Legendärer Shooter-Profi vermutet Betrug, weil sein Team verliert – Findet riesigen Wettskandal

Ein legendärer Pro-Gamer berichtet von einem Wettskandal in Valorant, bei dem Spieler viel Geld für schlechte Leistungen verdienen.

Um wen geht es? Der ehemalige CS:GO-Profi Sean Gares hat in einem Video auf YouTube einen Wettskandal im E-Sport von Valorant aufgedeckt.

Sean Gares ist im E-Sport von Counter-Strike eine legendäre Persönlichkeit. Dort spielte er unter anderem für Complexity Gaming (später Cloud9), TSM und Misfits Gaming.

Bei Cloud9 spielte er als Ingame-Leader unter anderem an der Seite von Michael „shroud“ Grzesiek

Nach seiner Zeit als aktiver Spieler war Gares in Counter-Strike als Kommentator und Analyst in den Livestreams von verschiedenen Turnieren tätig

Inzwischen ist Gares von Counter-Strike zu Valorant gewechselt und dort als Coach und Manager im E-Sport tätig. Aktuell ist er „General Manager of Tactical FPS“ für das Team „Shopify Rebellion Black“, das bei den Valorant Challengers antritt. Challengers ist sozusagen die Ebene vor der höchsten Spielklasse. Nur die besten Teams haben hier die Chance, in die Top-Ligen der jeweiligen Regionen aufzusteigen.

Wieso vermutete Gares einen Betrug? Sean Gares hat am 24. Mai ein Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, in dem er über „die dunklen Seiten des E-Sports von Valorant“ spricht. Auf die sei er gestoßen, nachdem sein Team gegen die Kontrahenten von Blue Otter verloren habe. Die Niederlage habe ihm keine Ruhe gelassen, also habe er sich das Match nochmal angeschaut.

Sein Team sei super vorbereitet gewesen und alle waren zuversichtlich, und trotzdem habe Blue Otter beispielsweise Bereiche der Map eingenommen, ohne Utility zu nutzen. Gares betont, er sei niemand, der nach einer Niederlage den Gegnern vorwerfe, sie würden cheaten. Er halte das für eine Loser-Mentalität, dennoch fühlte sich für ihn an dem Match etwas anders an.

Gares warf jedoch nicht nur einen Blick auf das eigene Match gegen Blue Otter, sondern sah sich zudem die Partie „Blue Otter vs. Burger Boyz“ an, die einige Tage zuvor gespielt wurde. Blue Otter spielte dort seiner Ansicht nach deutlich schlechter, machte Dinge, die für ihn nicht nachvollziehbar waren, und verlor deutlich mit 2:0.

Weil die Niederlage ihm keine Ruhe ließ, stellte Gares weitere Nachforschungen an und stieß schließlich auf einen möglichen Wettskandal in Valorant, bei dem Spielern viel Geld geboten wird, um Matches absichtlich zu schmeißen.

Wettskandal im E-Sport von Valorant?

Was hat Gares gefunden? Gares zeigt in seinem Video verschiedene Chat-Nachrichten von einer Person namens „Bray“ mit verschiedenen Valorant-Spielern. Dieser habe etwa dem Spieler „Practo“ auf X Screenshots von 3 Wetten geschickt, mit denen er jeweils über 10.000 US-Dollar gewonnen habe. Die Wetten waren für ein Spiel von Practos Team „Burger Boyz“, das 2:0 gegen die Kontrahenten von Blue Otter gewann.

Anschließend, so geht es zumindest aus den im Video gezeigten Screenshots hervor, habe Bray dem Spieler geschrieben, er solle ihn auf Discord adden. „Ich bin immer hier. Ich sage nur, du kannst mit 19 Millionär sein.“ Gares habe diese Screenshots von Practo erhalten, der ihm bei der Recherche half.

Als Nächstes zeigte Gares Screenshots, die Chat-Nachrichten zwischen Bray und dem Spieler „Teague“ zeigen, der für das Team Landor Esports spielt. Auch Teague habe ihm bereitwillig die Nachrichten weitergeleitet. Das Gespräch zwischen Bray und dem Spieler sah gemäß der Screenshots so aus:

Bray: „Yoo Teague, lass uns mit eurem nächsten Spiel beide jeweils 100.000 verdienen, lol lmk.“

[lmk = let me know; etwa: sag Bescheid]

[lmk = let me know; etwa: sag Bescheid] Bray: „Wie ist dein Discord? Ich hab 20.000 für dich.“

Bray: „Ich bezahle Challenger-Spieler. Ich schicke zum Beispiel einen Wettschein. Wenn ihr also ein enges Match habt, z.B. gegen ein gutes Team, dann zahle ich dir 20k für eine unterdurchschnittliche Leistung, 10k vorher, 10 nachher. Wenn die Chancen gut stehen, kann ich dir 30 für ein Spiel geben.“

Teague: „Ich möchte nicht rausgeschmissen werden, weil ich schlecht spiele, da ich im letzten Split so schlecht war. Aber gibt es eine Möglichkeit, es zu tun und zu gewinnen?“

Bray: „Nein lol. Aber wenn es etwa ein enges Match ist und du gegen ein gutes Team spielst, würde es nicht komisch aussehen, wenn du nur ein unglückliches Spiel hast.“

Teague: „Ja, ich versteh was du meinst, subtilen Scheiß, der den Unterschied in der Runde, aber nicht beim Zuschauen macht.“

Bray: „Ja genau, du verstehst, was ich meine. Können auch auf Maps wetten. Also dass du nur für eine Map schlecht spielst […].“

Im späteren Verlauf des Gesprächs sagte Teague, er verstehe jetzt, warum manche Teams in diesem Split so starke Schwankungen in ihren Leitungen hatten – die hätten sich die Geldbeutel gefüllt. Bray antwortete daraufhin: „Ja Bro, wie Prosperity und Burger Boyz und so.“

Gegenüber Practo teilte Bray dann noch einen Wettschein, bei dem er in einem laufenden Match auf den Ausgang einer Map gewettet hat, bei dem ein Team bereits 5:3 in Führung lag. Die Wette brachte ihm bei einem Einsatz von rund 134.000 $ etwa 230.000 $ ein. Practo lehnte gemäß den im Video gezeigten Screenshots ab, woraufhin Bray ihn bat, die Nachrichten zu löschen.

Was ist der Vorwurf von Gares? Gares ist überzeugt, dass es Spieler gibt, die das Angebot von Bray angenommen und absichtlich verloren oder schlecht gespielt haben. Er selbst wolle jedoch keine Spieler beschuldigen, am Wettbetrug beteiligt zu sein, ohne klare Beweise zu haben. Deshalb benötige er die Community, Leute wie Coaches und Analysten, die seltsames Verhalten in den Matches erkennen und offenlegen können.

Wie geht es jetzt weiter? Laut Gares habe Riot Games inzwischen eigene Ermittlungen eingeleitet. Aus einem Screenshot aus dem Nachrichtenverlauf von Teague geht hervor, dass Bray daraufhin die Kommunikation auf Telegram verschoben habe. Doch Gares meint, neben Bray gebe es weitere Personen, die Kontakt zu den Spielern suchen.

Von Riot Games wünscht sich Gares ein Replay-System für Valorant, bei dem man sich die Matches, die man gespielt hat, im Nachhinein nochmal in der Perspektive jedes Spielers anschauen kann. Das würde es einfacher machen, unnatürliches Verhalten der Spieler zu erkennen. Rainbow Six: Siege und Overwatch 2 haben solche Systeme.

