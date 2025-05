Einer der besten Spieler von Counter-Strike ist zurück, bestreitet erstes Match für neues Team – Fans sind trotz Niederlage sicher: Er hat’s noch drauf

Anfang Mai gab der Counter-Strike-Profi s1mple bekannt, dass er für FaZe beim IEM Dallas spielen wird. Jetzt bestritt er seine ersten Matches.

Um wen geht es? Oleksandr „s1mple“ Kostyljev (27), einen ukrainischen Counter-Strike-Profi.

Der 26-jährige Ukrainer gilt als einer der besten Counter-Strike-Spieler aller Zeiten. Seinen Karrierehöhepunkt erreichte s1mple bei Natus Vincere (NaVi).

Für NaVi spielte s1mple von 2016 bis 2023. Mit dem Team gewann er einige Turniere, wie das IEM Katowice 2020 oder den PGL Major 2021 in Stockholm.

Für seine Leistungen bei den verschiedenen Wettbewerben wurde er zudem mehrfach als wertvollster Spieler eines Turniers ausgezeichnet. Er erhielt die Auszeichnung insgesamt 21 Mal, nur der Franzose ZywOo erhielt die Auszeichnung öfter (25)

Anfang Mai trat s1mple dem Team von FaZe Clan bei. Dort spielt er nun unter anderem an der Seite des Dänen Finn „karrigan“ Andersen, der das Team als Ingame-Leader (IGL) anführt.

Starke Einzelleistung trotz Niederlage

Wie lief das Match für s1mple und sein Team? s1mples Debüt für FaZe fand im Rahmen des IEM Dallas 2025 gegen Team Liquid statt, bei dem sich FaZe am Ende mit 0-2 geschlagen geben musste. s1mple selbst konnte allerdings mit seiner individuellen Leistung einige Fans überzeugen.

Der Ukrainer stach als statistisch bester Spieler seines Teams hervor und war der einzige Spieler von FaZe, der eine positive KD vorweisen konnte (38:31). Besonders auf der zweiten Map, die er mit 21:13 beendete, fiel er positiv auf. Zudem erhielt er mit 1.12 das höchste Performance-Rating seines Teams.

Während des Matches wirkte es jedoch, als sei FaZe in der neuen Konstellation noch nicht richtig eingespielt. Das ist gemessen daran, dass das Team mit 2 neuen Spielern antrat. karrigan, der IGL von FaZe, urteilt dahingehend optimistisch: „Nicht der beste Start, aber mit 2 Ersatzspielern, viel Chaos und etwas Verwirrung in einigen Runden. Es sollte von jetzt an besser werden.“

Fans sind froh, dass s1mple’s Karriere noch nicht vorbei ist

Was sagen die Fans zu dem Einstand von s1mple? Viele CS-Fans, die das Match gesehen haben, sind von s1mples Leistung gegen Liquid überzeugt. Für Zuschauer war erkennbar, dass er trotz langer Pause noch ein guter Spieler ist, auch wenn seine „beste Zeit“ bereits vorbei ist.

Fans kommentieren, dass ihr GOAT (etwa: der beste aller Zeiten) es noch draufhabe und kritisieren die Leistung des restlichen Teams. Hier seht ihr einige Beispiele:

Ein Fan schwärmt: „Mein GOAT hat es immer noch drauf.“ – Via X

Einer User meint. „Dass s1mple bei Faze der Top-Performer ist, ist für Ellige und Frozen erbärmlich“ – via X

Ein anderer Fan freut sich: „s1mple ist nicht washed. Ich bin glücklich. Twistzz [Team Liquid] war richtig gut, niemand von FaZe konnte mithalten.“

Trotz der durchaus guten Leistung gibt es aber weiterhin einige Nutzer in den sozialen Netzwerken, die nicht glauben, dass s1mple noch zu den besten Spielern gehört.

Inzwischen bestritt FaZe das zweite Match des IEM Dallas gegen das schwächer eingeschätzte Team „BC.Game“ und gewann dieses mit 2:0. s1mple war mit 39:16 Kills/ Toden und einem Rating von 1,63 erneut der beste Spieler bei FaZe. Auch hier kommentieren einige, dass diese Leistung nicht gut sei, da sie nicht gegen ein Top-Team erbracht wurde.

