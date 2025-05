2 der besten Spieler, die jemals Counter-Strike 2 gespielt haben, sind jetzt im selben Team

Im E-Sport von Counter-Strike gibt es viele richtig starke Spieler. Der Ukrainer s1mple hat jetzt ein neues Team gefunden, mit einem solchen Spieler an seiner Seite.

Um welche Spieler geht es? Das Counter-Strike-Team von FaZe Esports hat am 5. Mai 2025 bekannt gegeben, dass der ukrainische Star-Spieler Oleksandr „s1mple“ Kostyljev fortan Teil des fünfköpfigen Rosters sein wird.

Bei FaZe wird s1mple nun an der Seite von Finn „karrigan“ Andersen spielen und den Letten Helvijs „broky“ Saukants ersetzen, der seit 2019 für FaZe spielte. Vervollständigt wird das Roster von Håvard „rain“ Nygaard, David „frozen“ Čerňanský und Jonathan „EliGE“ Jablonowski.

Einer der besten IGLs trifft auf legendären AWP’ler

Darum sind das zwei der besten CS-Spieler aller Zeiten: s1mple ist vor allem als besonders starker AWP-Spieler bekannt und ging jahrelang mit dem Team von Natus Vincere (NaVi) auf Titeljagd. Der Ukrainer gewann einige prestigeträchtige Turniere, darunter das Intel Grand Slam im September 2021 sowie das PGL Major in Stockholm wenige Monate später. In den Jahren 2018, 2021 und 2022 wurde er als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

karrigan ist anders als s1mple nicht unbedingt in den typischen Top-10-Listen der besten CS-Spieler aller Zeiten vertreten. Dort sind oftmals eher Namen wie NiKo, f0rest, kennyS, ZywOo und dev1ce zu lesen. Dennoch gehört der Däne zu den besten und anerkanntesten Spielern des E-Sports.

karrigan ist in erster Linie als einer der besten Ingame-Leader (IGL) aller Zeiten bekannt. Er führt seine Teams also mit strategischen Entscheidungen und klaren Anweisungen durch die Matches – und das durchaus erfolgreich. In seiner Karriere konnte karrigan einen Major gewinnen und 25 weitere Trophäen sammeln, darunter für den Sieg der „Intel Grand Slam Season 4“, dessen Gewinn FaZe einen Preispool in Höhe von einer 1.000.000 Dollar bescherte.

Angriff auf die Siegesserie von Vitality

Im E-Sport von Counter-Strike 2 ist Vitality gerade das Team der Stunde. Das Roster rund um rops und ZywOo konnte in den vergangenen Monaten zahlreiche Titel gewinnen, darunter das IEM Katowice 2025 und das die ESL Grand Slam Season 5.

FaZe möchte mit dem Wechsel offensichtlich wieder angreifen und dafür mit s1mple frischen Wind in das Roster bringen. karrigan betonte in dem Zusammenhang in einem Post auf X, dass sie einfach etwas unternehmen mussten, weil das Line-up in der Konstellation nicht funktionierte. Sie geben aber nicht broky die Schuld, der jetzt für s1mple weichen muss. Das Team habe einfach nicht geschafft, das Beste aus ihm rauszuholen.

Erst im April gab es einen weiteren Wechsel im E-Sport von Counter-Strike 2, der für ordentlich Aufsehen sorgte. Der 19-jährige Ilya „m0NESY“ Osipov verließ G2 Esports für angeblich 2,5 Millionen Euro. Mehr dazu lest ihr hier: 19-Jähriger wechselt für irre Summe das Team in Counter-Strike 2 – CEO rechtfertigt, dass er so ein Talent gehen lässt