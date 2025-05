Gamer findet einzigartige Lösung, wie er nach einem Schlaganfall mit nur einer Hand Counter-Strike zocken kann, verzichtet auf die Tastatur

Ein Gamer kann nach einem Schlaganfall nur noch eine Hand nutzen, doch er hat einen Weg gefunden, wie er trotzdem Counter-Strike 2 zocken kann.

Wer ist der Gamer? Auf Reddit erzählte ein User namens „ExitAcrobatic9844“, dass er den Taktikshooter Counter-Strike mit nur einer Hand spielt. Der User heißt eigentlich Andrew und berichtet, dass er im Alter von 13 Jahren einen Schlaganfall hatte, nachdem ein Aneurysma in seinem Gehirn gerissen sei. Er überlebte, doch der Schlaganfall hatte zur Folge, dass er seine linke Hand nicht mehr nutzen konnte.

Ehe er den Schlaganfall erlitt, habe er gerne Videospiele gespielt, berichtet Andrew in seinem Blog OneHandReview. Er dachte, seine Gaming-Tage seien vorbei, doch dann habe er eine Gaming-Maus mit 12 Daumentasten entdeckt, wie sie häufig MMO-Spieler nutzen.

Gamer benötigt keine Tastatur, macht alles mit der Maus

Wie zockt er jetzt? Andrew erzählt in seinem Blog, er habe irgendwann die Razer Naga V2 Pro entdeckt. MeinMMO hat die Razer V2 Pro für euch getestet: Hierbei handelt es sich um eine Gaming-Maus, die für das Spielen von MMOs ausgelegt ist.

Die Maus bietet Spielern die Möglichkeit, die Anzahl der verfügbaren Daumentasten zu variieren. Ihr könnt zwischen 2, 7 und 12 Daumentasten wählen. Zudem hat die Maus weitere Tasten an der Oberseite. Insgesamt besitzt die Maus so bis zu 19 verschiedene frei programmierbare Knöpfe.

Andrew musste einen Weg finden, Spiele nur noch mit einer Hand zu spielen und suchte nach einer Möglichkeit, möglichst viele Aktionen über die Maus auszuführen. Mit der Razer Naga V2 Pro konnte er sich dann etwas ausprobieren und die verschiedenen Aufsätze testen.

Schon bei der Variante mit 7 Knöpfen habe er einen großen Unterschied festgestellt, doch der Aufsatz mit 12 Daumentasten sei schließlich die beste Lösung gewesen. Er konnte sich fortan alle möglichen Aktionen auf die Maus legen und dadurch die Tastatur komplett weglassen. Mit dieser werden in Counter-Strike normalerweise Aktionen wie das Laufen, Springen oder das Nachladen ausgeführt.

Was sind Daumentasten? Daumentasten befinden sich an der Seite einer Maus, also etwa da, wo euer Daumen aufliegt, wenn ihr die Maus mit der rechten Hand greift. Diese könnt ihr in der Regel frei belegen. In Shootern werden diese Tasten beispielsweise oft genutzt, um das Einsetzen eines Gadgets, das Werfen einer Granate oder das Ausführen eines Nahkampfangriffes über die Maus zu steuern – das ist oftmals einfacher als einfacher, intuitiver als Tasten wie „V“ oder „G“ zu drücken.

Kein Rückzug, es gibt nur Tasten für die Offensive

Wie funktioniert seine 1-Hand-Steuerung? Andrew hat verschiedene Einstellungen geteilt, wie er seine liebsten Spiele nur mit der Maus zockt. In Counter-Strike nutzt er etwa die folgende Tastenbelegung:

Rechte Maustaste: Vorwärtslaufen

Linke Maustaste: Schießen

Mausrad nach oben drehen: Springen

Mausrad nach unten drehen: Nachladen

Daumentaste 1: Bewegung nach links

Daumentaste 2: Bewegung nach rechts

Daumentaste 3: ADS (durch das Visier zielen)

Daumentaste 4: Ducken

Daumentaste 5: /

Daumentaste 6: Verwenden

Daumentaste 7: /

Daumentaste 8: Inspizieren (also das Betrachten der Waffe/ des Skins)

Daumentaste 9: Kauf-Menü

Daumentaste 10: /

Daumentaste 11: Scoreboard

Daumentaste 12: /

Oberseiten-Taste 1: Mikrofon

Oberseiten-Taste 2: Drop (das Fallenlassen von Waffen und Gadgets)

Das Interessante ist: Andrew hat anscheinend keine Taste für das Rückwärtslaufen belegt, obwohl er sogar noch Tasten übrig hat und sogar eine Taste für das Betrachten des Skins besitzt. Auf Reddit scherzen deshalb einige Kommentatoren, er kenne keinen Rückzug, sondern nur die Offensive. Er habe die perfekte Fragger-Mentalität. Insgesamt zollen ihm viele Spieler ihren Respekt dafür, dass er einen Weg gefunden hat, mit nur einer Hand einen kompetitiven Shooter wie CS2 zu zocken.

