Razer hat mit der Razer Naga V2 Pro eine neue Maus für MMOs vorgestellt. MeinMMO hat die Gaming-Maus für euch getestet und verrät, für wen sich die Maus lohnen könnte.

Mit der Naga-Reihe hat Razer mittlerweile einige Mäuse im Portfolio, die sich an MMO-Spieler und an Personen richten, die bei ihren Spielen flexibel bleiben wollen. Mit der Naga V2 Pro hat man nun eine neue Version der Naga Pro vorgestellt. Razer schreibt selbst: „Der MMO-König ist zurück.“

Ich konnte 2020 bereits die Razer Naga Pro für MeinMMO testen und erkläre im Test, ob sich die verbesserte Neuauflage lohnt. Denn während die Maus vom Äußeren immer noch identisch wirkt, hat sich im Inneren einiges geändert.

Wer hat da getestet? Ich habe ein Faible für Gaming-Mäuse und besitze privat mittlerweile über 20 Gaming-Mäuse. Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Mäuse gehören neben Gaming-Headsets und Tastaturen zu meinem absoluten Favoriten, wenn es um Peripherie für PC und Konsole geht und entsprechend umfangreich kenne ich mich aus. Die Naga V2 Pro hat mir Razer zum Testen zur Verfügung gestellt. Benedikt Schlotmann

Features und technische Details:

Sensor Razer Focus Pro Auflösung Bis zu 30.000 DPI Switches Razer Optical Switches Tasten 15, 9 oder 5 Tasten Design Schwarze Maus. RGB-Beleuchtung Razer-Symbol und einzelne Module, asymmetrische Rechtshändermaus Gleitfüße 3 Kabel Abnehmbares 2,0 m USB-C-Kabel Gewicht 134 Gramm Preis (UVP) 169,99 Euro Vorschau Produkt Bewertung Preis Razer Naga V2 Pro - Kabellose MMO-Gaming-Maus (mit HyperScroll Pro Rad, Anpassungsfähigkeit und... Aktuell keine Bewertungen 209,52 EUR *Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Die Razer Naga V2 Pro kommt mit drei austauschbaren Siteplates, einem USB-Receiver für die Funkverbindung, einem USB-Verlängerungskabel für den Adapter und mit einem USB-Ladekabel für die Maus.

Damit kann man die Maus sowohl kabellos als auch kabelgebunden an seinem Computer verwenden. Hinzu kommt ein umfangreiches, englisches Handbuch und die obligatorischen Aufkleber von Razer.

Wie ist die Maus aufgebaut? Das Modell setzt auf ein schwarzes Design:

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten und dazwischen das Vier-Wege-Mausrad. Auf der Oberseite liegen zwei kleine Schalter, mit denen man die DPI oder das Mausrad anpassen kann.



Auf der linken Seite könnt ihr bei der Maus zwischen drei Seitenteilen wählen: einem Aufsatz mit 12 Tasten, einem Modul mit 6 Tasten und einem dritten mit 2 Tasten. Diese lassen sich mit Magneten an die Maus ansetzen.



Das Modell setzt auf eine raue Oberfläche und bietet keine gummierten Seitenflächen. Zusätzliches Griptape gibt es ebenfalls nicht.

Ist die Maus mit dem Rechner verbunden, dann leuchtet das Schlangensymbol von Razer und bestimmte Tasten der Maus. So wird etwa das 12-Tasten-Modul komplett beleuchtet.

Die Razer Naga V2 Pro wirkt insgesamt wuchtig und fast schon etwas klobig. Das fällt vor allem im Vergleich zu anderen Mäusen auf.

Verarbeitung

Die Razer Naga V2 Pro fühlt sich stabil und wertig an. Das liegt auch an dem hohen Gewicht von 134 Gramm. Mit dem Gewicht ist die Maus jedoch deutlich schwerer als Mäuse der Konkurrenz: So setzen Logitech, Roccat und SteelSeries mittlerweile eher auf Mäuse, die weniger als 100 Gramm wiegen.

Beim Schütteltest hört man nur das Mausrad und die Maus knarzt nicht beim Zusammendrücken. Was mich jedoch leicht stört, ist die Tatsache, dass man Fingerabdrücke oder leicht feuchte Finger direkt auf der Oberfläche der Maus sehen kann.

Die Maus ohne linke Seite. Hier kann man Module ansetzen.

Bei den tauschbaren Seitenmodulen setzt Razer auf Magnete, die in Plastik eingefasst sind. Außerdem sorgt eine kleine Plastiknase dafür, dass das Teil sicher an der Maus sitzt. Langfristig könnte diese Kombination aus Kunststoff und Magneten eine Schwachstelle in der Verarbeitung sein, wenn man die Module regelmäßig wechseln möchte.

Software

Wie für Razer-Produkte üblich, setzt auch die Razer Naga V2 Pro auf „Razer Synapse.“ Die Software ist sehr umfangreich und es lassen sich etliche Komponenten nachinstallieren. Für meinen persönlichen Geschmack ist die Software unübersichtlich und bietet zu viele Funktionen, wenn ich einfach nur meine Maus konfigurieren möchte.

Razer Synapse ist ziemlich unübersichtlich, tut aber, was sie soll.

Die Software lässt sich übrigens auch als Gast nutzen, ihr müsst euch nicht für die Naga V2 Pro registrieren.

Auf der nächsten Seite findet ihr meine Einschätzung zum Gewicht, der Ergonomie und den Funktionen der Maus. Im abschließenden Fazit erkläre ich euch zudem, für wen sich die Maus lohnt und was (noch) gegen einen Kauf sprechen könnte.