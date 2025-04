19-Jähriger wechselt für eine Summe das Team in Counter-Strike 2, bei der manches Sport-Talent neidisch wäre

Der 19-jährige Russe Ilya „m0NESY“ Osipov ist ein riesiges Talent in Counter-Strike 2, dem größten Spiel auf Steam. 2022 wurde er zum Rookie des Jahres gewählt und war die Nummer 7 in der weltweiten Rangliste von Counter-Strike. In den vergangenen Jahren ging es für ihn nach oben. Jetzt wechselt das Supertalent von G2 für angeblich 2,5 Millionen Euro das Team.

Das war die Karriere des jungen Spielers: Der Russe wurde bei „Natus Vincere“ groß, dem Team von Super-Star s1mple, hier spielte er, seit er 15 ist, in der Jugend.

2022 wechselte er für angeblich 600.000 $ zu G2, wo seine Karriere so richtig durchstartete. Er wurde zum Rookie des Jahres gewählt. Verbesserte sich dann in 3 Jahren von der Nummer 7 der Welt, erst zur Nummer 4 im Jahr 2023 und schließlich zur Nummer 2 im Jahr 2024. Sein Team warb mit m0NESY sogar für ein Online-Casino.

Der AWPler wechselt jetzt für angeblich 2 bis 2,5 Millionen US-Dollar zum Team Falcon Esports, hinter dem ein saudischer Investor steckt. Die Transfersumme kommt von einem Insider (via x).

CEO von G2 sagt: Beschwerden für den Wechsel bitte an ihn richten

Das sagt sein Team: G2 sagt, man habe das Angebot akzeptiert, seinen jungen GOAT, also den „Größten Spieler aller Zeiten“ abzugeben.

Der CEO von G2 sagt (via x): Wenn jemand ein Problem mit der Entscheidung habe, solle er sich direkt an ihn wenden und nicht an das Management des Teams in Counter-Strike oder an Spieler. Das sei eine Entscheidung auf Team-Ebene gewesen.

Der CEO lässt durchblicken: Der Vertrag des jungen Russen wäre im Dezember ausgelaufen und man hat sich dazu entschieden, das Meiste aus der Situation herauszuholen und dann neu aufzubauen. Man sei traurig, Ilya gehen zu lassen, G2 sei mit ihm extrem erfolgreich gewesen und habe sich in 2 Jahren 6 Pokale gekrallt.

Warum lässt man ihn gehen? Der CEO deutet an, dass das nahe Vertragsende das ganze Team belastet und es schwer gemacht habe, neue Spieler zu verpflichten. Daher wollte man jetzt für Klarheit sorgen.

Die Fans sollten sich keine Sorgen machen, man sei ein erfahrenes Team und habe keine Angst, neue Spieler zu finden und ein neues Team aufzubauen.

Wie kann das neue Team den Spieler einstellen? Hinter Team Falcons steckt ein saudischer Investor. Bei dem Team hat man den 23-jährigen Russen „degster“ auf die Bank gesetzt, um Platz für den Neuzugang zu machen.

Sind solche Summen normal? Es gibt immer wieder Berichte von Spielern in Counter-Stirke 2, die für etwa 1 Million $ das Team gewechselt haben.

Das ist aber schon das obere Limit – gerade heute sind solche Summen außergewöhnlich, denn der E-Sport steckt allgemein in einer Krise.