Coach in Valorant schreibt junge Frauen so an, dass man sich aus Fremdscham krümmt, ruiniert seine Karriere

Der US-Amerikaner Preston „Juev3nile“ Dornon (36) ist ein erfolgreicher Coach beim Shooter Valorant von Riot Games, der Firma hinter LoL. Er ist seit 2020 Coach, zuletzt arbeitete er als Cheftrainer für das Team Global Esports und schaffte es beinahe ins Finale 2024. Aber jetzt ist seine Karriere beendet und das auf eine Weise, bei der man sich verkriechen möchte.

Das kam jetzt heraus: Es gab Beschwerden gegen den Coach Fantomas, der habe Frauen in Valorant aus kleineren Regionen mit unangemessenen Nachrichten angeschrieben. Im Zuge dessen meldeten sich Frauen, zwischen 18 und Mitte 20, und erhoben Vorwürfe gegen Juv3nile, den 36-jährigen Chef-Trainer von Global Esports.

Nachdem die ersten Frauen Chat-Nachrichten des Coaches geteilt hatten, meldeten sich immer weitere Frauen mit ihren Nachrichten.

Es kam heraus, dass der Coach junge Frauen ungefragt angeschrieben und das mit vorgefertigten Anmachsprüchen wie: „Ich versteh’ dich. Lass im Duo spielen, damit ich anfangen kann, dich zu gaslighten. Dann flieg’ ich dich ein und wir können uns im echten Leben in der Riot-Arena sehen.“

Diese Nachrichten kamen bei den Frauen, die an E-Sport und nicht an Dates interessiert waren, überhaupt nicht gut an. Sie teilten die Nachrichten mit Sätzen wie „Es ist eigentliche eine Voraussetzung für einen Coach, schräg zu sein?“ oder auch nur einem Fragezeichen.

Soll ich dich coachen oder überspringen wir den Teil?

Was waren das für Nachrichten? Der 36-Jährige begann Gespräche mit fremden Frauen, die Valorant spielen, mit Sätzen wie:

„Soll ich dich in Valorant coachen oder überspringen wir das und ich fliege zu dir für süße Dates? For real for real“

Oder: „Ich würde sogar noch Schlimmeres sagen, aber dann würdest du mich so schnell canceln“ (via X)

Auch schlimm: „Leute verbergen gerne ihre wahren Gefühle und sind zu scheu, um nach dem zu greifen, was sie wirklich begehren.“

Zu einem Foto schrieb er, er werde an ihrem Ort auftauchen und dann „cnc“ mit ihr machen – das ist eine Abkürzung für „consensual non-consent“, eine Art abgesprochener sexueller Übergriff.

Riot Games sperrte den Coach für ein Jahr (via x)

Riot sperrt Coach, das Internet spottet

Das ist die Konsequenz für den Coach: In einer Nachricht von Riot Games wurde der Coach jetzt für 1 Jahr von jedem Turnier gebannt, das Riot ausrichtet. Riot Games betont, dass jeder Teilnehmer am E-Sport auch die Community repräsentiert und daher „hohen professionellen Standards“ gerecht werden muss.

Der Coach müsse zudem einen Lehrgang im Bereich professionellem Verhalten absolvieren.

Sein Team Global Esports sagt, man respektiere die Entscheidung von Riot Games (via X). Man glaube, integeres Verhalten sei nicht verhandelbar. Auch wenn das Team nicht explizit sagt, dass der 36-Jährige den Job verliert, wird er ein Jahr lang nicht als Coach arbeiten dürfen.

Dazu kommt, dass der Coach ausgiebig von Valorant-Fans auf Social Media für seine Verhalten verspottet wird. Er habe gar keinen Rizz, kein Charisma, heißt es da. Sein Verhalten sei einfach „schräg“, heißt es immer wieder.

Von Juv3nile selbst gibt es kein Statement zu den Anschuldigungen.

Im Gaming gibt es immer wieder Geschichten über Männer, die Frauen gegenüber übergriffig auftreten. Wir haben auf MeinMMO mal über einen Influencer in Minecraft berichtet, der versucht hat, sich gegen solche Anschuldigungen zu wehren: Minecraft: GeorgeNotFound (27) kämpft nach Anschuldigungen um Karriere und Ruf