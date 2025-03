Der Shooter-Gott von Twitch erklärt, was wir schon lange wissen: Europa ist in Counter-Strike besser als Amerika

In vielen Spielen wird diskutiert, ob Europa oder Nordamerika die stärkere Region ist. Im Fall von Counter-Strike hat shroud eine klare Antwort.

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek ist ein ehemaliger CS:GO- und Valorant Profi, der dafür bekannt ist, in den verschiedensten Shootern sehr gut zu sein.

Auf Twitch hat shroud 11,1 Millionen Follower und unterhielt in den vergangenen 6 Monaten durchschnittlich 11.300 Zuschauer zeitgleich (via Sullygnome).

In Counter-Strike konnte shroud mit seinem Team Cloud9 einige regionale Erfolge in Nordamerika feiern.

Im Jahr 2024 stellte shroud den Shooter Spectre Divide vor, an dessen Entwicklung er beteiligt war. Doch schon 7 Monate nach Release gaben die Entwickler die Abschaltung bekannt.

shrouds größter Triumph ist der Gewinn der ESL Pro League Season 4 Finals in CS:GO. Der Erfolg brachte Cloud9 ein Preisgeld in Höhe von 200.000 $ ein. Jetzt blickte der Streamer auf die Erfolge von Cloud 9 zurück und kommt zu dem Entschluss, dass Europa viel besser in Counter-Strike ist als Nordamerika.

Vom Top-Team in Amerika zum Mittelmaß in Europa

Was genau sagt shroud? Der Streamer erzählte auf Twitch, dass Cloud9 zwar in Nordamerika eines der Top-Teams gewesen sei, in Europa jedoch nur ganz gut abgeschnitten habe: „Wir waren so etwas wie das beste NA-Team, also haben wir alle NA-Sachen gewonnen. Und dann sind wir nach Europa gegangen und waren okay.“

Anschließend ergänzte er, dass das aber durchaus ein Erfolg sei, weil die Region so stark ist: „In Europa okay zu sein war respektabel, weil Europa in Counter-Strike wahnsinnig [gut] ist.“

Was steckt hinter den Aussagen von shroud? shroud hat bis 2017 professionell CS:GO für Cloud9 gespielt und war tatsächlich relativ erfolgreich – zumindest in Nordamerika.

Cloud9 galt als eines der besten Teams der Region und gewann dort verschiedene kleinere Turniere und Qualifikationsspiele für internationale Wettbewerbe.

Auch die regionalen ProLeague-Seasons beendete Cloud9 öfters auf einer der Top-Platzierungen.

International hatten aber zumeist europäische Teams wie Astralis, NaVi oder Fnatic die Oberhand.

Über die Jahre veränderte sich das Team von Cloud9 immer weiter. shroud nahm einen Platz auf der Ersatzbank ein und beendete kurze Zeit später seine Karriere als aktiver Spieler. 2020 verpflichtete Cloud9 dann europäische Spieler und trat bei der Pro League Season 13 erstmalig in Europa an. Dort kam das neue Line-up allerdings nicht über den 17. Platz hinaus.

shroud dürfte allerdings nicht allzu frustriert darüber sein, dass er und Cloud9 immer wieder den stärkeren Europäern unterlagen – schließlich schaffte er es dennoch, sich eine erfolgreiche Karriere als Streamer aufzubauen.