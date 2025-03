Steam: 5 junge Spieler sind so gut in Counter-Strike 2, dass ihre Regierung sie unterstützt und die Politik ändert

Der Shooter Counter-Strike 2 ist das größte Spiel auf Steam überhaupt. Mit hohen Preisgeldern und einer etablierten Profi-Szene ist es für viele junge Talente fast unmöglich, in die E-Sport-Szene einzudringen. Das Spiel ist eigentlich fest in der Hand von Europäern und Russen. Doch 5 jungen Mongolen ist das jetzt gelungen, in die Profi-Szene vorzudringen und ein großes Turnier in Berlin zu gewinnen: Ihr Team „MongolZ“ gilt als das stärkste Team in Asien, die mongolische Regierung unterstützt sie ganz offiziell.

Das sind die Spieler: Die 5 Spieler von MongolZ spielen seit 2023 zusammen und kommen alle 5 aus der Mongolei:

Der jüngste Spieler, Rifler Ayush Batbold, ist erst 17 Jahre alt, hat aber schon 244.000 Us-Dollar mit Counter-Strike verdient.

Der älteste der Fünf ist der 23-jährige Garidmagnai Byambasuren, er ist der Ingame-Leader des Teams und hat 280.000 $ mit Counter-Strike gemacht.

Insgesamt hat das Team 1,34 Millionen $ verdient. Ihr höchstes Preisgeld kam im November 2024, als sie die „Thunderpick World Championship 2024“ in Berlin und 500.000 $ Prämie gewannen.

Ministerin ernennt 5 Spieler zu landesweit anerkannten Athleten

Das ist jetzt das Besondere: Die mongolische Ministerin für Kultur, Sport, Tourismus und Jugend, Nomin Chinbat, hat die fünf Spieler dazu einhalten, „landesweit anerkannte Athleten zu werden.“

Wie Dexerto schreibt, habe das Team nun finanzielle Unterstützung der Regierung und könne leichter zu internationalen Turnieren reisen als vorher.

Die mongolische Ministerin hat über das Treffen mit den jungen Shooter-Spielern auf X gepostet, als sie die besondere Ehre erhielten.

Die Spieler zeigen sich mit der Ministerin (Quelle: X).

Team ist so gut, dass die Mongolei nun den E-Sport weiter fördern will

So verändern die Spieler die Politik ihres Landes: Wie es heißt, ist die neue Vorzugsbehandlung der Profis in Counter-Strike 2 jetzt Teil einer Initiative, den E-Sport in der Mongolei professionell zu fördern und anzuerkennen, um es weiteren Talenten aus dem Land zu ermöglichen, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen.

Kurz gesagt: Die 5 Jungs sind so gut in Counter-Strike 2, dass sie die Politik ihres Landes bezüglich der Förderung des E-Sports geändert haben.

Einen ähnlichen hohen Stellenwert hat der E-Sport in Südkorea, wo Ausnahme-Spieler in LoL wie Faker sogar so wertgeschätzt werden, dass ihnen der eigentlich obligatorische Wehrdienst erspart bleibt. Solche Privilegien genießen normalerweise nur anerkannte Musik-Stars oder Olympioniken.