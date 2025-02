Einer der besten Shooter-Spieler der Welt erklärt auf Twitch, warum er ausgerechnet CS2 meidet

Der Twitch-Streamer TenZ gilt als einer der besten Shooter-Spieler der Welt, doch auf Counter-Strike 2 hat er anscheinend keine Lust.

Um wen geht es? Tyson „TenZ“ Ngo war vier Jahre lang als Profi in CS:GO und Valorant aktiv und spielte in der Zeit für Cloud 9 und die Sentinels. Mit den Sentinels konnte TenZ zweimal die Valorant Masters gewinnen – 2024 in Madrid und 2021 in Reykjavik. Am Finaltag in Reykjavik wurde er sogar zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt.

Im September 2024 beendete TenZ seine Karriere als E-Sportler, um für die Sentinels als Content-Creator tätig zu sein. Auf Twitch hat er über 4,2 Millinen Follower und streamt regelmäßig vor rund 8.000 Zuschauern (via sullygnome). Auf YouTube erreichen seine Videos regelmäßig über 150.000 Aufrufe.

TenZ ist primär für sein unheimlich gutes Aim und eine starke Reaktionszeit bekannt. Es gibt etwa einen Clip auf YouTube mit 1,8 Millionen Aufrufen, in dem er Aimlabs zockt, also einen Aimtrainer in dem lediglich Bälle zerschossen werden. Er ist dabei aber so gut, dass selbst ein so vergleichsweise unspektakuläres Gameplay Shooter-Fans fasziniert.

Auf Twitch sprach TenZ nun über CS2 und warum er den beliebten Shooter nicht so gerne spiele. Ein Clip der Aussagen wurde auf Reddit geteilt.

TenZ kritisiert zu viel „run and gun“ in CS2

Was sagt er zu CS2? TenZ erklärte in einem Livestream, dass er aktuell wahrscheinlich CS:GO spielen würde, wenn es das noch gebe. Von CS2 sei er wiederum kein großer Fan, denn viele Gunfights fühlen sich für ihn nach „run and gun“ an.

TenZ führt aus, dass er die Spray-Control von CS:GO liebte – also die Fähigkeit, Schüsse trotz des Spray-Pattern (etwa: das „Muster“, in dem Schüsse einschlagen) kontrolliert abzufeuern. Es fühlte sich für ihn insgesamt sehr gut an, Zeit zu investieren, um die Spray-Control und das Movement zu meistern.

In CS2 fühle sich der Spray der Waffen jedoch zufällig an und er werde obendrein häufig von sich bewegenden Spielern erschossen. Ebenso kritisiert er, dass schlechtere Spieler ihn in CS2 öfter eliminieren können.

Wie steht es derzeit um CS2? CS2 hat 2 Seiten: einerseits ist es extrem erfolgreich und andererseits kann es sich nicht von der anhaltenden Kritik vieler aktiver Spieler lösen. Dennoch erreichte der Shooter erst kürzlich, am 17. Februar 2025, den höchsten Wert gleichzeitig aktiver Spieler seit Mai 2023 – damals war es noch CS:GO (via SteamDB).

Der größte Kritikpunkt ist wohl weiterhin das anhaltende Cheating-Problem, das Valve nicht so richtig in den Griff bekommt – und so dem gleichen Schicksal unterliegt wie viele andere Shooter, etwa Call of Duty oder Rainbow Six: Siege.

Trotz der Probleme hat Counter-Strike natürlich viele Fans, sonst würde es nicht jeden Tag Millionen Spieler auf die Server ziehen. Unter diesen Spielern sind auch einige Prominente, die man aus anderen Bereichen aus dem Gaming kennt, wie etwa Profi-Fußballer: Der teuerste Fußballer aller Zeiten hat 11.000 Stunden in einem Shooter auf Steam, Community urteilt: „Soll Gras anfassen“