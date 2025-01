Steam: Profi in Counter-Strike 2 hält Waffe falsch herum, Leute fordern Bann und das Ende seiner Karriere

Der Russe Vladislav „Krad“ Kravchenko (26) ist ein Profi in Counter-Strike 2, dem größten Spiel auf Steam überhaupt. Mit Counter-Strike hat er in 97 Turnieren etwa 190.000 $ verdient, doch jetzt ist seine Karriere unter Feuer. Denn er hat eine Waffe präsentiert, die auf einer Seite harmlos aussah, auf der anderen aber ein rassistisches Wort zeigte. Er sagt: Er wusste das gar nicht, weil er die Waffe vorher noch nie von der falschen Seite angeschaut hatte.

Was hat der Spieler gemacht? KradCS hat eine Desert Eagle in Counter-Strike 2 gezeigt, die das rassistische N-Wort auf einer Seite der Waffe stehen hatte. Wenn die Waffe in der rechten Hand getragen wurde, sah man das Wort. Zeigte man die Waffe in der linken Hand, sah sie unproblematisch aus.

Laut einer Übersetzung sagte der Spieler dazu:

Schaut mal, ich hab eine neue Deagle gekauft. Sie ist cool. Hier ist die neue. Und wenn man auf die rechte Hand wechselst, ist sie sogar noch besser … mit Stickern. Leider, spiele ich nicht mit der rechten Hand.

In der Folge soll er dann gesagt haben, er werde die Waffe „nur“ mit der rechten Hand spielen, obwohl er eigentlich dafür bekannt ist, Waffen in Counter-Strike 2 in der linken Hand zu tragen.

Spieler baut sich rassistischen Skin über Sticker

Wie ist so ein Skin überhaupt möglich? Der Skin ist so nicht im Spiel. Aber in Counter-Strike 2 gibt es „Sticker“, Aufkleber für die Waffen, und diese Aufkleber wurden bei der Waffe so angeordnet und übereinander gelegt, dass sie das rassistische N-Wort bilden. Ob der Russe das selbst gemacht hat oder die Waffe so gekauft hat, ist nicht bekannt.

Wie wird das diskutiert? Ein Influencer hat einen Clip des Vorfalls auf X geteilt und sagt: „Er streitet ab, das bemerkt zu haben, weil er normalerweise nur mit der linken Hand spielt“.

Die Kommentare auf Twitter sind etwas gemischt:

Es gibt viele, die erstmal Verständnisfragen haben, wie so ein Skin überhaupt zustande kommt und wie es sein kann, dass es im größten Spiel auf Steam überhaupt so ein Skin existiert

Viele sind der Ansicht, allein die Dreistigkeit des Spielers müsse hier harte Strafen im E-Sport von Twitch, Steam-Betreiber Valve oder der ESL nach sich ziehen

Einer sagt: „Der Typ hat gerade im Speed-Run seine Karriere an die Wand gefahren“

Es gibt aber auch Leute, die den Vorfall achselzuckend zur Kenntnis nehmen, und mit „Ist halt Russland“ oder „Ist halt Counter-Strike“ kommentieren

Einige schicken auch Nachricht an sein E-Sport-Team 9Pandas, dass er sich rassistisch verhalten habe und gefeuert werden sollte.

Spieler selbst sagt: Ihm sei das vorher gar nicht aufgefallen

Das sagt der Spieler selbst: Am 22. Januar schrieb Krad auf Twitter/X:

Hey Leute. Ich hab den Post wegen der Deagle gesehen. Ich wollte euch nur sagen: Ich hab die Waffe vor weniger als einer Woche gekauft und hab das gar nicht gesehen, weil ich nur mit der linken Hand spiele und es gespiegelt ist. Habt einen guten und produktiven Tag!

Aber so richtig scheint ihm das keiner zu glauben. In Antwort-Tweets heißt es: Der Spieler solle schon mal seine Bewerbung bei McDonalds ausfüllen. Die Karriere sei vorbei. Seine Argumentation wird als schlechte Ausrede verstanden. Aber viele wünschen ihm einen guten und produktiven Tag.

