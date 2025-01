Devs arbeiten 8 Jahre lang an einer Mod für Counter-Strike, doch Steam stoppt die Veröffentlichung wohl in letzter Minute

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich tatsächlich bereits in der Vergangenheit bei der Modding-Community von Fallout 4. Dort hatten Modder über fünf Jahre hinweg an einer umfangreichen Mod gearbeitet, die das Spiel mit neuen Inhalten und Mechaniken bereichern sollte. Doch kurz vor der Veröffentlichung wendete sich das Blatt dramatisch: „Sie haben uns gelinkt”- Nach 5 Jahren Arbeit an der größten Fallout-Mod kritisieren die Entwickler Bethesda

Wie geht es für die Mod jetzt weiter? In dem Statement äußert das Team Enttäuschung über die plötzliche Ablehnung und warnt andere Modding-Teams, die an Projekten mit Bezug zu Valves Spielen arbeiten.

„Wir verstehen nicht, was passiert ist“, erklärte das Team in seinem Statement. Seit Ende 2020 habe es laut den Entwicklern keine Kommunikation mehr mit Valve gegeben, obwohl viele Mitarbeitende des Unternehmens über das Projekt informiert gewesen seien.

Warum hat Steam die Veröffentlichung gestoppt? Nach Angaben des Entwicklerteams haben sie alle rechtlichen Vorgaben für die Nutzung von Valves Counter-Strike-IP eingehalten und den finalen Build am 6. Oktober 2024 zur Prüfung eingereicht, heißt es in einem Statement auf X.com .

Was ist das für eine Mod? „Classic Offensive“ ist eine ambitionierte Mod für Counter-Strike: Global Offensive, die das klassische Spielerlebnis von Counter-Strike 1.6 in die moderne Version des Spiels zurückbringen sollte.

