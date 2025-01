Das 1. Mal in der Geschichte haben sich 5 Frauen für ein Major in Counter-Strike qualifiziert

Am 29. Januar startet das Turnier Intel Extreme Masters Katowice 2025 in Counter-Strike 2 (Steam). Das erste Mal in der Geschichte des Shooters wird ein Team aus 5 Frauen antreten. Das Team dominiert seit 2022 die Frauen-Liga ESL Impact. Auch ein zweites Team von Frauen hat sich 2025 theoretisch qualifiziert, wird aber nicht antreten.

Welches Team hat sich qualifiziert? Das Team heißt „Imperial Female“ und besteht aus 2 Russinnen, einer Slowenin, einer Rumänin und einer Schwedin. Sie spielen seit Mai 2024 für die brasilianische Organisation Imperial, die haben sich damals den Kader von Team Pidgeon gekauft (via bo3).

Das Team hat 2024 in einer Liga für Frauen bei Counter-Strike 2 alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und 8 LAN-Turnier als Erste abgeschlossen.

Daher haben sie genug Punkte erreicht, um sich in einem von Valve erstellten Ranking als Nummer 23 von 24 eingeladenen Team für das Major in Kattowitz zu qualifizieren, wo um ein Preisgeld von 1 Million $ gespielt wird. Das Sieger-Team erhält 400.000 $.

Die älteste Spielerin hat 2007 ihr 1. Preisgeld erhalten

Was haben die bislang so gespielt? Die Spielerinnen im Team haben in ihrer Szene einiges erreicht.

Die älteste Spielerin, die 33-jährige Schwedin „zAAZ“ hat ihr erstes Preisgeld im Jahr 2007 geholt. Mittlerweile hat sie etwa 86.000 $ Preisgeld mit Counter-Strike verdient.

Die Rumänin „AnA“ hat seit 2017 Preisgelder in CS:GO gewonnen und mittlerweile 95.000 $ verdient, eben über Siege in der Frauen-Liga „ESL Impact“.

Die unerfahrenste Spielerin im Team, die Slowenin „Kat“ bekam erst 2021 ihr erstes Preisgeld, aber auch sie hat 3 lukrative Jahre hinter sich und mittlerweile 94.000 $ mit Counter-Strike verdient (via esportsearnings).

Es sind die 5 Spielerinnen, die in der Frauen-Szene seit 2022 die Konkurrenz dominiert haben und sich zahlreiche erste Plätze in den Spielzeiten der ESL Impact sichern könnten.

Wie wird das diskutiert? Auf Twitter wird das positiv aufgenommen. In den Kommentaren heißt es:

“Verdient”

“Historischer Moment”

“Wenn ihr nachseht, wie lange einige schon dabei sind, fällt euch die Kinnlade runter”

Es gibt negative Stimmen, die davon sprechen, dass sie sich den Spot “nicht verdient hätten” oder dass der Platz an sie verschwendet sein. Aber die Stimmen sind in der Minderheit.

Warum ist nur ein Team qualifiziert? Theoretisch hätte sich dieses Jahr auch ein zweites Frauenteam für das Turnier qualifiziert. Die Damen von „FURIA fe“ hatten genug Punkte für Platz 24 im Ranking, aber da jede Organisation nur ein Team schicken kann, hat sich Furia dafür entschieden, ihr Männer-Team zu schicken, die auf Platz 10 im Ranking stehen.

Das steckt dahinter: Letztlich ist es so, dass Valve über die Wertigkeit der einzelnen Liga entscheidet, wie viele Frauen-Teams bei einem Major dabei sind. Hätten sie die ESL Impact weniger stark gewichtet, wäre auch 2025 kein Frauen-Team dabei.

Die Leistung des Teams ist es dennoch, eine schwach gewichtete Liga so zu dominieren, dass genug Punkte für Platz 23 herausspringen, um sich zu qualifizieren. Daher ist es auf jeden Fall eine Leistung.

Die Debatte um Frauen im E-Sport, und ob es Mixed-Teams geben sollte, ist hitzig und emotional aufgeladen. Es ist bekannt, dass ein Frauenteam in LoL mal so übel von ihren Gegnern verspottet wurde, dass Riot eingreifen musste.

Aber offenbar bewegt sich langsam etwas.

Vor Kurzem hat eine deutsche Spielerin eine Art Durchbruch im E-Sport geschafft, wenn auch nur in einem Schauturnier. Die Twitch-Streamerin Thunny konnte im Kampf gegen den Weltmeister Faker und seine Mannen überzeugen: LoL: Twitch-Streamerin springt für kranken Freund ein, besiegt Weltmeister Faker, beendet sofort Karriere