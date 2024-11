Das erste Messer von Counter-Strike 2 entstand schon im Jahr 2003 – Geschmiedet von Gabe höchstpersönlich

Messer in Counter-Strike 2 sind heute nichts mehr Außergewöhnliches, auch wenn sie weiterhin kostspielig sind. Ein Messer von Counter-Strike 2 hat Gabe höchstpersönlich erschaffen.

Wie ging es Valve 2003? Lange, bevor Valve ein weltweit erfolgreiches Videospielunternehmen war, befand sich das Unternehmen 2003 in einer tiefen Krise. In den frühen 2000er-Jahren war die Firma in einen Rechtsstreit mit dem Unternehmen Vivendi verstrickt. Es ging dabei um die Rechte von Half-Life und den Verkauf der Counter-Strike Mod für Half-Life in Asien ohne die Zustimmung Valves.

Der Rechtsstreit war teuer und so versuchte das Unternehmen einen Publisher für Counter-Strike 2 zu finden, um neue Finanzmittel zu erhalten, sonst drohte damals der Bankrott. Nachdem ein Deal kurz vor dem Abschluss scheiterte, tat der damalige COO Scott Lynch alles, um doch noch einen rettenden Deal zu finden.

Es gelang ihm kurz vor knapp und mit den neuen Geldern konnte Valve den Rechtsstreit bis zum Ende führen. Schlussendlich erhielten sie die volle Kontrolle über ihre Spiele. Der Deal um Counter-Strike 2 war ausschlaggebend für das erste Messer von CS2, das von niemand anderem als Gabe Newell selbst stammt.

Ein Messer zur Feier des Deals

Was hat ein Rechtsstreit mit einem CS2-Messer zu tun? Valves Chef Gabe Newell ist ein Fan von Messern, wie er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis stellte (via www.geekwire.com). Schon 2003 craftete er gerne Klingen und gravierte diese zum Beispiel als Geschenke.

Zum erfolgreichen Abschluss des Deals schmiedete der Valve-Chef ebenfalls ein Messer. Auf diesem steht eingraviert „Counter-Strike 2“. Das Messer trägt dabei nicht nur den Schriftzug wie auf dem Logo des Spiels, sondern auch das Männchen, das eine angelegte Waffe trägt.

Das Messer, das als Geschenk anlässlich des Deals gedacht war, ist bis heute nicht verloren gegangen. Es wird in der Dokumentation (via YouTube) anlässlich des 20. Geburtstags von Half-Life gezeigt. Hier könnt ihr es sehen:

Das besagte “Counter-Strike 2”-Messer

Wieso brauchte das Team 20 Jahre bis zum Release von CS2? Was die Entwickler damals als Counter-Strike 2 andachten, wurde später Counter-Strike Source genannt. Das eigentliche Counter-Strike 2 erschien also 2004. Erst im September 2023 veröffentlichte Valve schließlich Counter-Strike 2 als direkten Nachfolger von Counter-Strike Global Offensive.

Später entschied sich der Publisher, der Valve mit dem Deal rettete, auch einen Rückzieher zu machen. Durch die guten Verkäufe von Half-Life 2 konnten das Unternehmen diesmal aber die Rechte an Counter-Strike 2 wieder schnell zurückerlangen. Nur dadurch konnten sie das Spiel überhaupt erst umbenennen, was auch dazu beitrug, dass CS2 doch nicht schon 2004 erschien.