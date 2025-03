Der Shooter-Gott von Twitch wollte mit seinem Game die Szene revolutionieren, jetzt stirbt es nach 7 Monaten

Spectre Divide sollte den Shooter-Markt aufwirbeln. Der ehemalige CS:GO-Profi shroud wollte „das beste Spiel aller Zeiten erschaffen.“ Der Release auf Steam und weiteren Plattformen folgte, doch nach 7 Monaten müssen die Entwickler den Support einstellen.

Was ist Spectre Divide? Es handelt sich hierbei um einen Taktik-Shooter der von Mountaintop Studios in Zusammenarbeit mit dem Twitch-Streamer shroud entwickelt wurde. In diesem treten 2 Teams mit jeweils 3 Spielern gegeneinander an.

Während ein Team eine Bombe platzieren muss, wird das andere Team die Zielorte gegen ihre Angreifer verteidigen müssen. Der Unterschied zur Konkurrenz Valorant und CS:2 ist vor allem das Feature des Spectrer.

Jeder Spieler besitzt einen Doppelgänger, eine Art „zweiten Körper“, mit dem man taktische Züge ausführen kann und per Knopfdruck aktiviert. Zudem schießt ihr in diesem Shooter nicht aus der Hüfte, sondern arbeitet mehr mit eurem Visier, um eure Gegner zu treffen – Einbuße bei eurer Präzision während Schussgefecht soll es keine geben.

shroud selbst, ein ehemaliger CS:GO-Profi, wollte mit diesem Titel „das beste Spiel aller Zeiten erschaffen“, doch jetzt verkündete Mountaintop Studios die Einstellung des Supports sowie Schließung des Studios.

„Hat nicht den gewünschten Erfolg erzielt“

Warum wird der Support eingestellt? Auf Steam (via store.steampowered.com) gab es einen offenen Brief für alle Spectre-Fans von den Entwicklern des Taktik-Shooters. In diesem berichtete das Studio über die Reise der Entwicklung, sowie die Erfolge, die mit Season 1 erzielt wurden. Leider reichten sie nicht aus, um das Spiel am Laufen zu halten.

Zuerst war das Team optimistisch, als 400.000 Spieler die erste Season ausprobierten und bis zu 10.000 Spieler auf allen Plattformen im Peak vorhanden waren. Mountaintop Studios klärt jedoch auf, dass sie seit dem PC-Release ihre Geldmittel strecken mussten, um am Leben zu bleiben, müssen jetzt aber zugegeben, dass nichts mehr übrig ist und die Einnahmen von Spectre nicht ausreichen.

Die Entwickler haben jeden Schritt versucht: Einen Publisher gesucht, ein Investment oder sogar eine Übernahme wurde in Erwägung gezogen – es hat nicht gereicht. Das Studio muss schließen und Spectre soll in den nächsten 30 Tagen vom Netz genommen werden.

Zukünftige Käufe sollen deaktiviert werden und Zahlungen, die nach dem Release von Season 1 getätigt wurden, werden euch zurückerstattet.

Hat shroud sich dazu geäußert? Wir haben Twitch sowie seine öffentlichen Accounts überprüft und bislang nichts gefunden. shroud hüllt sich bislang noch im Mantel des Schweigens.

Es bleibt abzuwarten, ob auch der Streamer ein Statement zum Ende von Spectre Divide veröffentlichen wird, denn auch er hat viel Expertise was Gunplay angeht in das Spiel reingesteckt. Solltet ihr Alternativen für eure Shooter-Liebe suchen, dann haben wir genau das Richtige für euch: Die 25 besten Shooter 2025 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay