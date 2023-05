Valorant: 22-jähriger Profi benimmt sich in 27 Sekunden so schlimm, dass Riot ihn lebenslang bannt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weil das sein 2. kompetitiver Bann ist, ist von nun an Vilius „Krea60n“ Malinauskas permanent davon ausgeschlossen in Valorant East: United und Valorant Challengers East: Surge anzutreten.

Beim Online-Shooter Valorant hat der litauische Profi-Spieler Vilius Malinauskas (22), bekannt als krea6oN, eine lebenslange Sperre in osteuropäischen Ligen kassiert. Damit ist seine Karriere als Profi-Esportler wahrscheinlich vorüber. Er hatte sich in einem Clip, der auf Twitch kursiert , über die Behinderung eines Gegners lustig gemacht.

Insert

You are going to send email to