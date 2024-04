LoL bekommt einen neuen PvE-Modus, der auf einem irren Hit auf Steam basiert

Das MOBA League of Legends ist eigentlich ein klassisches PvP-Spiel: Zwei 5er-Teams treten in einer Arena gegeneinander an und streben danach den Nexus des Gegner-Teams zerstören. Aber die Entwickler Riot Games haben nun eine Überraschung präsentiert. Man arbeitet seit Monaten an einem neuen PvE-Modus. Der wird offenbar auf dem Steam-Hit Vampire Surivors basieren, wobei LoL das natürlich nicht so sagt.

Was ist das für ein neuer Modus?

Den Modus nennt man „Bullet Heaven Survivor PvE“. Das erklärt Entwicklerin Selina Liu in einem Video auf YouTube vom 8.4.2024. Im Vergleich zum normalen PvP-Modus sei der Modus „etwas ruhiger.“

Man werde gegen Horden an Gegnern kämpfen – entweder alleine oder mit Freunden.

Der neue Modus soll ungefähr Mitte 2024 erscheinen, weitere Hinweise gibt man nicht.

Der Modus klingt so, als würde er Jinx gefallen, der Heldin von Arcane:

Steam-Hit Vampire Survivors dient offenbar als Vorbild

Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ein Bild des neuen Modus, den LoL zeigt.

Es sieht ganz danach aus, als orientiert man sich an sogenannten „Reverse Bullet Hell“-Shootern oder auch „Bullet Heaven“: Bei dem Spielformat steuert man eine Spielfigur, welche die ganze Zeit wild um sich ballert und Gegner ausschaltet.

Dabei erhält man regelmäßig die Möglichkeit, den eigenen Charakter aufzuwerten, indem man ihm neue Waffen und Fähigkeiten verpasst.

Diese Art von Spiel wurde vor allem durch Vampire Survivors extrem beliebt, hat aber zahlreiche Ableger gefunden, sogar ein Spiel aus Stuttgart, das dann populär wurde.

Die ursprüngliche Formel von „Vampire Survivors“ wurde zu einem Trend, der oft und in verschiedenen Varianten kopiert wurde – nun probiert sich offenbar auch Riot Games an dieser Formel. Man steht bei Riot Games darauf, angesagte Gaming-Trends zu kopieren: Das gelang ihnen schon bei Teamfight Tactics.

Wie kommt das an? Es ist tatsächlich kein so großes Thema in der Community, da diskutiert man noch den Skarner Rework und die Patch-Änderungen.

Aber generell freut man sich über die Abwechslung in LOL und ist gespannt, wie es in der Praxis wird. Vielleicht wird es ja ein ähnlicher Erfolg wie der chaotische ARAM-Modus, der von einigen mittlerweile sogar ausschließlich gespielt wird.

