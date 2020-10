2,4 Millionen sehen epischen Kampf von Fnatic bei LoL Worlds 2020

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

„Niemand wird sich wirklich an heute erinnern. Ich glaube nicht, dass es okay ist, zu verlieren, nur weil man auf diese Art verloren hat.“

So viele sahen zu : Das Match war ein großes Highlight der LoL Worlds 2020. In der Spitze sahen 2,4 Millionen Menschen zu. Im Schnitt hatte das Match 970.000 Zuschauer.

„Dinge, die kurz vor einem Unglück gesagt werden“. Sie soll jetzt an an allem Schuld sein. Die hat’s verhext:

Wer auf ein episches Comeback gehofft hatte, sah sich am Ende enttäuscht. Match 5 war eine klare Angelegenheit. Top Esports gewann nach nur 25 Minuten. Nemesis und Rekkles blieben bei Fnatic ohne einen einzigen Kill. Die 3 Stars von Top Esports, Karsa, knight und JackeyLove starben in Match 5 nicht ein einziges Mal.

Das Match lief genauso, wie Fnatic spielen will: Die Botlane war am Drücker, das Early Game funktionierte. Der Snowball kam ins Rollen.

Das erste große Highlight bei der 2020er Weltmeisterschaft der League of Legends stand an. Im Viertelfinale traf das europäische Top-Team Fnatic auf die Turnier-Favoriten Top Esports. Die Favoriten aus China gewannen, aber es war viel knapper, als vorher gedacht. Fnatic lag sogar mit 2-0 vorne, bevor man noch 2-3 verlor. Doch trotz der Leistung ist Rekkles von Fnatic untröstlich. Da ist LoL eben grausam.

