In der League of Legends sind die ersten Teams bei der Weltmeisterschaft nun ausgeschieden und eine Gruppe bereits ausgespielt. Und es zeichnet sich eine Tendenz ab: LoL ist bei den Worlds 2020 wieder wie früher. Asien ist am Drücker. Die Teams aus Europa und den USA sind mindestens eine Klasse schlechter.

So war es die letzten Jahre in LoL: Seit langer Zeit dominieren die Teams aus China und Südkorea die League of Legends. Der Weltmeister kommt seit 2012 aus Asien, nur 2011 schaffte es mit Fnatic ein Team aus Europa auf Platz 1 – aber da steckte LoL noch in den Kinderschuhen.

Zwischen 2012 und 2017 kamen nicht nur alle Weltmeister aus Asien, sondern auch die Finalisten. 2014 und 2017 waren sogar die Plätze 1-4 mit asiatischen Teams besetzt, da spielte der Westen gar keine Rolle.

2018 war das auf einmal anders. China und Südkorea schwächelten. Letztlich gewann mit Invictus Gaming doch ein Team aus China, aber 3 Teams aus Europa und den USA kamen auf die Plätze 2 bis 4. Da rieben sich viele Fans im Westen die Augen: Was war denn da plötzlich los? Stand eine Zeiten-Wende an?

Das war das Bild der Worlds 2019: Die Frau von Star Midlaner Doinb fiebert für ihren Mann mit.

2019 war Südkorea wieder stärker und erneut gewann ein Team aus China die Worlds. Aber die Europäer von G2 Esports kamen bis ins Finale und sahen lange so aus, als könnten sie wirklich Weltmeister werden. Da wirkte es so, als sei zumindest dieses eine Team, G2 Esports, auf Augenhöhe mit den asiatischen Stars.

G2 Esports war das „Super-Team“ aus Europa, weil sich vor der Saison die stärkste Mannschaft Europas mit dem besten Spieler der zweitstärksten Mannschaft Europas verstärkt hatte: Eine ganz besondere Situation, um international endlich mit Asien zu konkurrieren.

Perkz (rechts) und sein Partner Caps. Auf ihnen ruht die Hoffnung von Europa.

So sieht es jetzt 2020 für die USA aus: Die jetzige Worlds drohen bitter für Europa und Nordamerika zu werden.

Die USA steht in der Gruppenphase schon mit dem Rücken an der Wand:

Team Liquid ist bereits ausgeschieden. Für die war heute der Weg zu Ende. Man hat starke Leistungen gegen Suning und G2 Esports verschenkt, weil man die Exoten von „Machi Esports“ aus Taiwan nicht verlässlich besiegen konnte, sondern einmal verlor. Mit 3-3 fliegt Team Liquid stolz nach Hause, aber sie fliegen eben nach Hause

Für Team Liquid ist die WM bereits vorbei

Team Solo Mid steht mit 0-3 noch völlig ohne Sieg da. Die haben eigentlich kaum noch eine Chance, weiterzukommen, obwohl sie nominell das Top-Team ist

FlyQuest war eigentlich schon nach der Auslosung so gut wie erledigt, die sind in einer knüppelharten Gruppe mit den Turnier-Favoriten Top Esports und den starken DRX aus Südkorea. Da ist wahrscheinlich nichts zu machen. Das wäre eine Sensation, wenn die weiterkämen. Die stehen aktuell bei 1-2.

Es ist unwahrscheinlich, dass es eins der zwei letzten US-Teams ins Viertelfinale schafft. Die Hoffnungen der US-Stars dürften sich rasch zerschlagen. So war es 2019 auch schon: Auch da war nach der Gruppenphase bereits alles vorbei.

Doubelift und Bjergsen haben wohl keine Chance mit TSM der Todesgruppe zu entkommen.

So sieht es für Europa aus: Für Europa läuft es bislang durchwachsen:

Die Mad Lions sind schon in der Vorrunde ausgeschieden

Rogue wird wahrscheinlich in der Gruppe B zerschellen, die müssten gegen die Mitfavoriten von DAMWON Gaming (Korea) oder JD Gaming (China) siegen. Beides scheint schwer vorstellbar. Auch die stehen mit 1-2 vor dem Rauswurf.

Hier können die Stars von Fnatic noch gut lachen – Wer weiß, ob das so weitergeht.

Fnatic ist in einer „Jeder kann jeden schlagen“-Situation mit Gen G und LGD Gaming. Da scheint es so 50/50 zu sein, wer weiterkommt. Fnatic spielt bislang stark, mussten aber schon ein Spiel gegen Gen G abgeben. Mit 2-1 stehen sie ganz gut da, aber sicher ist da noch nichts.

Die Hoffnung von Europa lag eigentlich klar auf G2 Esports. Die konnten sich zwar heute fürs Viertelfinale qualifizieren. Aber haben schon 3 ihrer 7 Spiele verloren. Die sehen mit 4-3 erstaunlich schlagbar aus.

Caps entkommt spektakulär dem Tod gegen Suning:

Caps entkommt spektakulär dem Tod gegen Suning:

Top-Favorit aus Europa verliert 2 Spiele in Folge gegen China

Was ist mit G2 Esports los? Vor dem Turnier galt G2 Esports als das einzige Team aus Europa, das mit den Stars aus Asien mithalten kann. Ihnen gelang es auch, das gleich in ihrem ersten Match gegen die Chinesen von Suning unter Beweis zu stellen. Die konnte man schlagen: Alles sah gut aus.

Dann aber verlor G2 Esports unerklärlicherweise gegen die US-Amerikaner von Team Liquid, die sich das auf die Fahnen schreiben. Jungler Broxah konnte danach sein Glück kaum fassen und strahlte in Interviews bis über beide Ohren.

Broxah gewann überraschend mit Team Liquid gegen G2 Esports:

Broxah gewann überraschend mit Team Liquid gegen G2 Esports:

Heute verlor G2 Esports gleich 2mal: das Rückspiel gegen Suning und der Tiebreaker gegen die Chinesen gingen beide verloren.

Damit ist G2 Esports jetzt nur auf Rang 2 der Gruppe gelandet.

Das Play von Sunings Toplaner „Bin“ besiegelte das Schicksal von G2 Esports. Böse:

Das Play von Sunings Toplaner „Bin" besiegelte das Schicksal von G2 Esports. Böse:

Im Viertelfinale könnte jetzt schon eins der absoluten Schwergewichte auf das Team warten. Und G2 Esports sieht nicht so aus, als wären sie gewappnet, wenn da Top Esports oder DAMWON Gaming auf sie lauern, die beiden noch ungeschlagenen Teams im Turnier.

Perkz scheint das aber nicht zu jucken. Auf die Frage, wen der beiden Killer-Teams er lieber sehen würde, antwortete der Botlaner: „Es schert ihn einen Dreck.“

Doch wenn G2 Esports bereits an Suning scheitert, noch eher eine der schwächeren Mannschaften aus Asien, dann werden die Worlds 2020 für Europa wohl ganz bitter – so wie es all die Jahre früher war.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Buchmacher sehen ganz klar Asien am Drücker bei LoL Worlds 2020

So sieht es jetzt bei den Favoriten aus: G2 Esports hat bei den Wettquoten bereits eine Talfahrt mitgemacht:

Vor den Worlds lagen sie bei 1:8,5 noch im starken Bereich, die galten als Mitfavoriten

Jetzt sind sie auf 1:21 gesunken

Die beiden Favoriten Top Esports (1:2.62) und DAMWON Gaming (1:3) sind hingegen noch klarer favorisiert als vorher

Die 6 Teams mit den besten Chancen, die LoL Worlds 2020 zu gewinnen, kommen mittlerweile alle aus Asien.

Im Moment sieht alles danach aus, als wäre die WM für die USA bereits in der Vorrunde zu Ende und für die Teams aus Europa ist wohl im Viertelfinale Endstation.

Er hat eine Wahnsinns-Geschichte hinter sich.

