LoL: Ex-Team wirft legendärem Spieler vor, Star-Allüren an den Tag zu legen, „problematisch“ zu sein – Fans spotten

Bei League of Legends gibt es offenbar böses Blut zwischen dem legendären E-Sport-Profi Martin „Rekkles“ Larsson und seinem ehemaligen Team, dem ehrgeizigen Karmine Corp. Der Trainer des Teams erhebt Vorwürfe gegen den 26-jährigen LoL-Spieler, der mittlerweile wieder für Fnatic spielt. Die Fans sehen das amüsiert.

Das war die Situation:

Der Schwede Rekkles (26) ist einer der bekanntesten LoL-Spieler in Europa. Er war 5 Jahre lang das Aushängeschild von Fnatic, einem der populärsten Clubs unseres Kontinents.

Nach einem unglückseligen Gastspiel beim Rivalen G2 verschlug es Rekkles 2021 in die französische Regiona-Liga zu Karmine Corp, einem ehrgeizigen Team, das von YouTubern gegründet wurde. Dass die einen Spieler wie Rekkles verpflichten konnten, galt damals als Hammer.

Aber das funktionierte überhaupt nicht: Karmine Corp und Rekkles blieben 2022 weit unter den Erwartungen und Rekkles hat das Team wieder verlassen: 2023 spielt er wieder für Fnatic. Dort ersetzt er den deutschen Spieler Upset.

Was sind die Vorwürfe? Der Coach des Teams, Striker, hat auf Twitter Andeutungen gemacht, dass sich Rekkles einiges herausgenommen habe, wodurch Krisengespräche erforderlich wurden. Aus Sicht des Coachs gab es keine Möglichkeit, Rekkles in irgendeiner Form zu disziplinieren (via twitter):

Man konnte Rekkles nicht auf die Bank setzen, weil es seinen Marktwert beschädigt hätte

Daher habe es keine gute Möglichkeit gegeben, mit ihm umzugehen

Es klingt ferner so,

als habe Rekkles „einen Doppelblock an Scrimmages“ abgelehnt

jemanden „respektlos behandelt“, der sein Gehalt bezahlt

sich geweigert an einem Team-Event teilzunehmen, weil das Taxi nicht da war, als er am Flughafen ankam

Spieler finden die Vorwürfe gegen Rekkles zum Totlachen, sehen Schuld beim Coach

Wie wird das gesehen? Auf reddit scheinen die meisten klar aufseiten des Schwedens zu stehen: Es heißt, Rekkles sei als so introvertierter Mensch bekannt, dass er nie an irgendwelchen krampfigen Team-Events teilnehme. So sei der eben.

Dass Rekkles ein Treffen schwänzt, weil kein Taxi auf ihn wartet, hält man für „unfassbar komisch.“

Andere sagen: Sie hätten auch Probleme, wenn sie mit den miesen Drafts dieses Coaches spielen müssten oder so extrem schlechte Mitspieler hätten.

Ein anderer reddit-Nutzer hat in einem satirischen Beitrag erklärt: Er sei der Hausmeister von Karmine Corp und habe zu vermelden, dass sich Rekkles geweigert habe, am verpflichtenden Team-Pinkeln teilzunehmen. Der sei doch glatt alleine gegangen, der Schwerenöter.

Was sagt denn Rekkles? Vom Schweden gibt es kein Statement, der zeigt auf Twitter lieber seine neue Körperbemalung.

Rekkles gilt als Ikone in Europa – Fans lassen nichts auf ihn kommen

Das steckt dahinter: Auch wenn der Coach sicher danach gefragt wurde und gute Gründe hatte, zu erklären, warum das mit Rekkles nicht geklappt hat, wirkt es wie ein Nachhaken und so, als sucht der Coach einen Schuldigen, wenn die Dinge schon geregelt und abgehakt sind. Das kommt bei den Fans nicht gut an.

Rekkles ist wegen seiner ruhigen, stoischen Art und klugen Analysen eine der Ikonen im E-Sport von LoL. Da lassen die Fans nichts drauf kommen. Da könnte ja gleich ein Coach hergehen und Faker auf die Bank setzen:

