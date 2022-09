League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Für mich ist es zufriedenstellend über diese Inhalte nachzudenken, darüber, was die Kreaturen auf kreativer Seite darstellen und wie sie aus Gameplay-Sicht kämpfen. Und das dann sinnvoll in ein (Fantasy-)Okösystem einzubinden.

Was sagt er? In einer Reihe von Tweets schreibt Greg Street mehr zu den Kreaturen und zum Zustand des Spiels:

Wer spricht da? Der Chef des LoL-MMORPGs ist Greg „Ghostcrawler“ Street. Der gehörte in der Zeit von 2008 bis 2013 zu den bekanntesten Mitarbeitern von World of Warcraft. Dort arbeitete er als Lead System Designer und war stets im Austausch mit Fans. Als er 2014 als Lead Game Designer zu Riot Games ging, war das in der Gaming-Szene eine große Nachricht.

Gespannt warten viele Spieler aus der Gaming-Community und Fans von League of Legends auf das MMORPG, das Riot zu LoL entwickelt. Der Chef, Greg „Ghostcrawler“ Street, gibt nun einen knappen Zwischenstand. Erfahrung mit MMORPGs hat Street reichlich: Er war 5 Jahre lang Lead Systems Designer für World of Warcraft.

Insert

You are going to send email to