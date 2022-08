Erinnert ihr euch an die komische Ankündigung des LoL-MMORPGs? Riot hatte das genauso geplant

Dass Riot Games, die Macher von League of Legends und Valorant an einem MMORPG im Universum von LoL arbeiten, ist seit 2020 bekannt. Doch erinnert ihr euch noch an die merkwürdige Ankündigung? Das war alles so geplant, sagt der Chef jetzt.

Was ist das für ein Spiel? Das weiß noch keiner so genau, und eigentlich auch nicht ungenau. Denn über das MMORPG im LoL-Universum sind fast noch keine Informationen bekannt. Noch nicht einmal der Name steht fest.

Auch unklar ist noch, ob es sich bei dem MMORPG um das 2019 angekündigte Project F handelt, oder ob Project F wieder etwas ganz anderes ist. Die verschiedenen Projekte hatte Riot damals zum 10-jährigen Jubiläum von League angekündigt, wodurch auch aus Project A mittlerweile Valorant entstand.

Schon auf der Präsentation 2019 gab es nur einen 40-sekündigen Clip zu Project F zu sehen. Doch das könnte ebenso gut ein Adventure-Game aus der Iso-Perspektive sein und nicht das MMORPG.

Wie wurde das angekündigt? Doch egal, ob wir jetzt von Project F oder einem anderen Spiel reden, welches das MMORPG wird, die Ankündigung war merkwürdig. Denn erst seit einem Tweet des ehemaligen Games Designers von LoL, Greg Street, im Jahr 2020, weiß man, dass es ein MMORPG wird.

Dieser hatte am 18. Dezember 2020 auf Twitter verkündet, dass er das League-Universum erweitern wird, mit einem „massivem“ neuen Spiel, das sich viele Fans wünschen. Gleichzeitig sagte er, dass Riot in diesem Zuge auch neue Leute einstellen wird.

Viele Fans fragten nach und nur Minuten später fügte er hinzu: Ja, es ist ein MMO. Erst auf Nachfrage der Website PCGamer direkt bei Riot Games bestätigte die Firma, dass sie tatsächlich an einem MMORPG arbeiten.

Ein weiteres 2019 angekündigtes Spiel ist der Fighter Project L, zu dem es deutlich mehr Infos gibt:

„Die großen Antworten kommen, wenn wir mehr Selbstvertrauen haben“

Riot wollte das genau so: Nun bestätigt der Chef des MMORPGs auf Twitter, dass diese merkwürdige Situation genau so gewollt war und es eine Entscheidung des CEOs war, das Spiel auf diese Art und Weise anzukündigen.

Dabei sagt er auch, dass man sich für eine derart frühe Vorstellung entschieden hat, weil man bei einem so großen Projekt mit so vielen Leuten zusammenarbeitet, dass es am Ende sowieso irgendwo geleakt worden wäre. Außerdem eignet sich eine frühe Ankündigung auch gut dazu, um geeignetes Personal zu finden.

Denn das braucht man auch, laut Chef Greg Street. Er sagt: „Jeder weiß zumindest so irgendwie, wie man ein MMORPG macht. Man benötigt aber echte Veteranen, um es auch tatsächlich umzusetzen. Außerdem massive Kosten und viel Zeit.“

Hier könnt ihr den Thread selbst nachlesen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Warum gibt es kaum Informationen? Auch das erklärt Greg Street in seinem Thread. Er schreibt, dass man noch mehr Selbstvertrauen bräuchte, um den Leuten mehr vom LoL-MMORPG zu zeigen. Greg versichert aber, dass man sich auf einem guten Weg befinde und alles so läuft, wie es sollte.

Er beschreibt dabei ebenfalls, dass man weder zu früh noch zu spät an die Öffentlichkeit gehen sollte. Das Team möchte keine „E3-Erfahrung“ bieten und ein fast fertiges Spiel zeigen. Viel mehr möchte Riot, dass man noch eine Kehrtwende nach dem „Zeigen“ der Inhalte machen und auf das Feedback reagieren kann.

Man möchte kein Spiel mit einem steinigen Start retten müssen, eher wird das MMORPG weiter verschoben, sagt Street weiter. Am Ende sollen die Leute sagen: „Ja, das war die Wartezeit wert, das ist es, was ich wollte.“

Was haltet ihr von dem LoL-MMORPG? Habt ihr Lust auf das Spiel und ist es für euch bisher überhaupt relevant? Oder noch viel zu weit weg? Denkt ihr, dass Project F ein eigenes Spiel wird, oder doch das MMO ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, hier bei MeinMMO.

Fans fordern nach neuem Video zu LoL: „Bitte gebt uns einen Netflix-Anime“