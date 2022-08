LoL will gegen nahezu unsterbliche Helden vorgehen – Nerfs sollen für weniger Frust sorgen

Heilung ist aktuell eine der größten Baustellen in League of Legends. Für viele Spieler ist sie schlicht zu stark, nimmt den Spaß aus dem Spiel und sorgt eher für Frust. Sie sorgt außerdem für nahezu unbesiegbare Champions. Der Lead Designer spricht nun darüber, wie man das verhindern will.

Um welche Helden geht es?

Champions wie Aatrox, Irelia und Kayn sorgen seit einigen Wochen bei LoL-Spielern für Frust.

Spätestens seit dem Nerf der „Klaffenden Wunden“ in Patch 12.10 sind sie nahezu unsterblich und man kann kaum etwas gegen sie tun, wenn sie die Nase auch nur etwas vorne haben.

Das bestätigt sogar der Lead Designer Matt „Phroxzon“ Leung-Harrison in einem Post im Dev-Blog von LoL und verspricht, dass es besser wird.

Was macht die Helden so stark? Phroxzon schreibt, dass „befriedigende Heilungs-Mechaniken typischerweise für Gegner frustrierend“ seien und spricht damit genau das aktuelle Problem von LoL an.

In LoL gibt es im Moment zu viel Heilung, die Kämpfe unattraktiv macht. Champs können überleben, weil sie von sich selbst oder anderen immens viele Lebenspunkte erhalten. In einem Clip zeigt der Twitch-Streamer Tyler1 etwa, wie ein Kayn in einem Teamkampf schlicht alles überlebt (via reddit).

Solche Szenen nerven die Spieler, werden sogar als Beispiel genommenen für „das, was mit LoL gerade nicht stimmt“. Anders als einzelne Helden, wie etwa bei Nilah, die nach 24 Stunden schon generft wurde, seien aber hier gleich zwei ganze Gruppen von Champions betroffen.

Nilah seht ihr hier im Trailer:

Heilung wird angepasst, soll mehr den Erwartungen der Spieler entsprechen

Phroxzon erklärt, dass es Charaktere gibt, deren ganze Identität sich rund um Heilung aufbaue, etwa Aatrox, Soraka oder Dr. Mundo. Zugleich gebe es aber auch Helden, die sich nur sekundär heilen können, wie etwa Irelia.

Im Moment sei die Heilung aber in einigen Fällen nicht ausgeglichen. Es sei in Ordnung, wenn sich etwa Aatrox selbst am Leben halten könne, wenn seine Zauber treffen. Aber wenn er das selbst mit einem Nachteil schaffe, dann stimme etwas nicht.

Im Falle von Irelia sei die Heilung einfach zu stark dafür, dass die Mechanik eigentlich nicht identitätsstiftend für sie sei. Das sei kein „gesundes Gameplay“ und gehe „zu weit“. Dafür wolle man nun in kommenden Patches dafür sorgen, dass Heilung nicht mehr zu stark sei.

Eine erste Kostprobe von den kommenden Anpassungen gab es schon mit Patch 12.14, in dem Heiltränke generft wurden.

Mechaniken wie die Klaffenden Wunden sollen sich belohnend anfühlen, idealerweise dann, wenn die Gegner mehr als 2 starke Heiler haben, die wenigstens „halbwegs gut“ performen. So wolle man verhindern, dass Heilung eine nicht zu konternde Strategie werde.

Es gibt dabei noch einige andere Baustellen, was die Balance in LoL angeht. Denn ein namhafter Held bräuchte, zumindest den Zahlen nach, dringend Nachhilfe:

