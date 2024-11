Das Ende von Arcane auf Netflix deutet bereits an, mit welchem LoL-Bösewicht es weitergehen könnte

Arcane Staffel 2 ist vorbei und die Fans wollen mehr. In Arcane verstecken sich dabei schon Andeutungen auf andere Regionen aus League of Legends. Am Ende der Serie gibt es einen eindeutigen Hinweis auf einen Charakter, der der perfekte Schurke für eine neue Serie werden könnte.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel gibt es leichte Spoiler zum Ende von Arcane Staffel 2.

Nach langem Warten konnten sich Fans von Arcane dieses Jahr endlich auf eine neue Staffel freuen, die auch als Ende der Serie konzipiert ist. Mit Serien im LoL-Universum soll es aber noch lange nicht vorbei sein. Zuletzt bestätigte der Macher von Arcane, dass es mit 3 Serien weitergeht.

In Zukunft sollen Serien zu den Regionen Noxus, Demacia und Ionia folgen. Besonders Noxus ist vielen Zuschauern von Arcane bekannt, denn viele Akteure dieser Regionen haben einen Auftritt gehabt. Am Ende von Staffel 2 wird sogar ein möglicher Schurke angedeutet, den LoL-Fans kennen sollten.

Eine Krähe deutet einen großen Schurken an

Worum geht es? Nach all den spektakulären Kämpfen und Geschehnissen am Ende von Arcane sehen wir in den Ruinen eine Krähe, die etwas ausgräbt. Was es genau ist, wissen wir nicht. Dabei wird gezeigt, dass es anscheinend keine normale Krähe ist. Sie hat mehr als 2 Augen.

Das ist ein deutlicher Hinweis auf den LoL-Champion Swain. Er ist, zusammen mit Darius und dem Gesichtslosen, der Herrscher der Region Noxus. Swain ist kein normaler Mensch. Nachdem er seinen Arm im Krieg in Ionia verloren hatte, ersetzte er ihn durch einen Dämon. Mit dieser Kraft kann er mit Krähen weite Teile der Welt beobachten, ähnlich wie der Gott Odin.

Das scheint er auch bei den Geschehnissen von Arcane gemacht zu haben. Zumindest wenn man bedenkt, dass man des Öfteren Krähen oder Raben sieht.

Swain wäre der perfekte Schurke für eine Serie in Noxus. Noxus selbst hatte in Arcane auch im Hintergrund Einfluss. Ambessa stammte aus Noxus und die Schwarze Rose war mit dem Plot in Staffel 2 verwoben.

Da Mel Medarda sich anscheinend auf dem Weg nach Noxus begibt, wäre ein Auftauchen von Swain ziemlich wahrscheinlich. Auch Ionia als Serie würde zu Swain passen, da er dort ja seinen menschlichen Arm verlor. Swain wäre wohl der perfekte Bösewicht.

Bis es weitergeht, müssen wir uns aber wohl gedulden. Zwar begann die Produktion einer Serie schon – bis ein solches Projekt fertig ist, kann es aber Jahre dauern. Zwischen Staffel 1 und 2 von Arcane lagen auch 3 Jahre. Arcane Staffel 2 hat zwar hauptsächlich positive Resonanz erfahren, doch es gibt auch negative Stimmen. Auf die wurde auch reagiert: Serienmacher von Arcane reagiert auf die Kritik der Fans rund um Staffel 2: „Ich respektiere es, dass Leute das äußern“