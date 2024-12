Fans finden 4 Details, die zeigen, dass die Geschichte von Jinx nach Arcane vielleicht doch noch nicht vorbei ist

Mit Arcane Staffel 2 endete die Serie und viele Charaktere erhielten ein definitives Schicksal. Doch hinter dem Schicksal von Fanliebling Jinx steckt wohl mehr als man denkt. Fans haben Details gefunden, die auf ein deutlich offeneres Ende hindeuten.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel enthält Spoiler zum Ende von Arcane Staffel 2.

Was passiert mit Jinx am Ende von Arcane Staffel 2? Im Finale im Kampf gegen die Armee von Viktor treffen Jinx und Vi auf Warwick, der komplett von Viktor kontrolliert wird. Es entsteht ein harter Kampf in einem großen Turm.

Dort kommt es dazu, dass Jinx Vi rettet und mit Warwick zusammen den Turm runterstürzt. Das sieht dabei so aus, als wäre Jinx gestorben. Für einen solch beliebten Charakter ein hartes Schicksal. Viele Fans sind aber der Meinung, dass das nicht das Ende von Jinx war. Als Argument nehmen sie plausible Hinweise, die man in der Serie und außerhalb entdecken kann.

Fans glauben, dass Jinx lebt

Was sind das für Hinweise? @joygotjinxed hat auf x.com 10 Beweise zusammengefasst, die zeigen sollen, dass Jinx gar nicht tot ist, sondern den Sturz überlebt hat. Wir zeigen euch die 4 plausibelsten Indizien.

Die ersten zwei Indizien sind quasi eine Kombination. Kurz vor dem Aufprall von Jinx und Warwick sehen wir, wie ein pinkfarbener Blitz auftaucht. Das erinnert an die Super-Geschwindigkeit von Jinx, die auch oft so dargestellt wird.

Kurze Zeit später sehen wir, wie Caitlyn die Überreste einer Affenbombe festhält und sich die Hexgate-Pläne anschaut. Dort sieht man auch eine Art Fluchtunnel. Auch den schaut sich Caitlyn genau an.

Am Ende der letzten Folge sieht man ein Luftschiff wegfliegen. Da stellt sich natürlich erst einmal die Frage, wer damit überhaupt fliegen soll. Jinx passt da perfekt ins Muster.

In der ersten Folge der Serie in Staffel 1 sagt Jinx, da noch die junge Powder, dass sie auch mal ein solches Luftschiff fliegen wird. In 3. Akt der letzten Staffel spricht Jinx mit einem imaginären Silco, der ihr rät, sie solle abhauen, damit ihr Kreislauf endet.

Das dritte starke Indiz sind Ella Purnell, die Stimme von Jinx und der Macher Christian Linke. In einer Afterglow Episode über Akt 3 (via YouTube) wird Ella Purnell gefragt, ob Jinx wirklich tot ist. Dabei antwortet sie: Wir wissen es nicht. Wir lassen es offen für Interpretationen.

In einem Interview (via Twitch) sprach Christian Linke über die Beziehung von Jinx und Ekko und sagt: Und ich denke, das ist es wert, dass ihre Geschichte weitergeht. So etwas würde man wahrscheinlich nicht über tote Figuren sagen.

Ein letzter plausibler Hinweis befindet sich in der Artifect Edition vom Buch „The Art and Making of Arcane“. Das wird aus der Perspektive von Jinx geschrieben und neben Kommentaren zu Figuren wie Ekko steht auf der Verpackung mehrfach auf Englisch: Ich lebe.

Wie plausibel sind diese Hinweise? Jinx hat sich mittlerweile zum Maskottchen von League of Legends und eben Arcane gemausert. Sie sterben zu lassen, klingt erst einmal merkwürdig, da man aber Jayce und Viktor beispielsweise auch ein finales Ende gegeben hat, nicht gänzlich unmöglich.

Die Hinweise deuten aber schon stark darauf hin, dass Jinx noch am Leben ist. Am Ende ein Luftschiff zu zeigen, ohne weitere Informationen, wer darin ist, wirkt in einer Serie wie Arcane, die voller versteckter Details ist, ungewöhnlich.

Auch die Details außerhalb der Serie wirken nicht versehentlich. In einem Spoiler-Gespräch einen Tod offenzulassen, ist ein gutes Argument für das Überleben von Jinx. Auch die Zeilen auf dem Artbook werden nicht aus rein stilistischen Mitteln draufgeschrieben worden sein.

Das Artbook zeigt viele Details und neue Infos zur Serie. Ob wir jemals etwas Konkretes dazu erfahren, ist aber vorerst unwahrscheinlich. In die möglichen neuen Serien zu League of Legends passt Jinx nicht rein: Riot erklärt, wie es nach dem Ende von Arcane weitergeht – 3 weitere Serien geplant