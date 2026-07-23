HandOfBlood kommt 2026 nicht zur gamescom, der Grund trifft auf viel Zustimmung: „War mal eine echte Games-Messe“

Mit Max „HandOfBlood“ Knabe wird einer der größten Gaming-Influencer aus Deutschland der gamescom 2026 fernbleiben. Das gab jetzt Hännos Management bekannt. Viele Leute loben diese Entscheidung.

Was ist der Grund? Auf linkedin.com gab Johannes Gorzel, seines Zeichens CEO und Mitgründer von INSTINCT3 bekannt, dass Max „HandOfBlood“ Knabe nicht auf der gamescom 2026 sein wird. Als Hauptgrund verweist Gorzel auf die Entwicklung, welche die Kölner Gaming-Messe in den vergangenen Jahren genommen hat:

Die gamescom war mal eine echte Games-Messe: unveröffentlichte Titel anspielen, News, Technik. In den 2010ern kippte das – wegen der Influencer. Sinnbild war MontanaBlacks Rundgang, der sogar zum Sicherheitsrisiko wurde, weil die Fanmasse jede Rücksicht auf andere Besucher vergaß. […]

Gorzel bezieht sich hier auf den Auftritt von MontanaBlack auf der gamescom 2022, der für einen Massenauflauf gesorgt hat. Im vergangenen Jahr kam das Thema erst wieder auf, weil Monte sich darüber beschwerte, dass er der gamescom fernbleiben müsse, weil ihm seine Reichweite zum Verhängnis würde.

Die offizielle Rückmeldung der gamescom-Verantwortlichen zeichnete ein etwas anderes Bild: Man hatte MontanaBlack eine Akkreditierung für die gamescom unter besonderen Sicherheitsauflagen gegeben, was etwa die Durchführung von Streams angeht. Darauf wollte sich der Streamer wohl nicht einlassen.

Video starten HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Autoplay

gamescom live aus Spandau

Was plant HandOfBlood für 2026? Im letzten Jahr hatte man bereits die gamescom 2025 aus dem Studio in Spandau begleitet und das war ein so großer Erfolg, dass man darauf dieses Jahr aufbauen möchte. Gorzel erklärt:

Ein Außenreporter schaut an den Ständen vorbei, danach testet Max die Games im gewohnten Setup an. Das bringt den Messe-Inhalten sogar mehr Reichweite, als wäre er selbst vor Ort.

Fan-Treffen würden bei Creatorn dieser Größe bei einem Event wie der gamescom eh nicht mehr funktionieren. Egal wie effizient man so etwas plane und durchführe, am Ende bleiben viele enttäuscht zurück. Für so etwas gebe es mittlerweile bessere Möglichkeiten wie die Corrupted Blood -Events. Zudem plane man für das kommende Jahr große Events in Berlin und NRW.

Die gamescom-Veranstalter bekommen vom Hänno-Management übrigens viel Lob:

Diese Entwicklung wurde von Vielen erkannt – auch von den Veranstaltern. Ich finde es sehr löblich, wie game-Verband und koelnmesse sich über die letzten Jahre mit Sicherheitsfragen rund um Creator auseinandergesetzt haben, den Austausch mit Branchenakteuren wie uns suchten und Akzente für den Fokus auf die Games setzen.

Wie fallen die Reaktionen aus? Unter dem Post auf Linkedin gibt es vor allem positive Rückmeldungen.

Sebastian Schotten schreibt etwa: „Richtige Entscheidung! Als gamescom-Besucher seit 2012 hat sich die Messe für mich in den letzten Jahren zu stark von Gaming-Messe für Gamer hin zu Messe für Brands, die Gamer erreichen wollen entwickelt. […] Letztes Jahr habe ich wahrgenommen, dass der Fokus wieder stärker auf Games an sich lagen. Ich hoffe sehr, dass sich diese Trendwende fortsetzt.“

Clemens Beier feiert ebenfalls: „Starke und gut überlegte Entscheidung. Bei der Veranstaltung kommen damit vielleicht auch endlich wieder die Games ein wenig in den Vordergrund und nicht das Thema Marketing. Hoffentlich ziehen andere mit und geben so mehr Luft auf den Fachmessen für normale Messebesucher. Coole Aktion.“

Vanessa Julius sieht das auch so: „So macht die gamescom von allen Seiten wieder Spaß. […] Meine Hoffnung ist, dass weitere Creator dem Beispiel folgen und eher digital auf der Messe unterwegs sind.“

Wie seht ihr das? Hättet ihr Hänno und andere Influencer gern auf der gamescom oder seid ihr froh, wenn die Streams abseits der Messehallen stattfinden? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Übrigens hätte unser Twitch-Papa diesen Schritt schon vor Jahren gern gesehen: Gronkh sorgt sich um die gamescom: Würde sich selbst und alle anderen Creators von der Gaming-Messe ausschließen