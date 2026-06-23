HandOfBlood will eine fette Party mit 9.000 Gästen schmeißen, verkauft 1/3 der Karten, während er noch live auf Twitch ist

HandOfBlood ist einer der größten Streamer im deutschen Twitch. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er sich immer wieder neue, abgefahrene Events für seine Streams einfallen lässt – eins davon wird nächstes Jahr richtig groß.

Was ist das für ein Event? HandOfBlood verlagert sein langjähriges Format „Techno Freitag“, bei dem er sich während des Zockens von einem Live-DJ beschallen lässt, von Twitch auf die ganz große Bühne. Am 21. Mai 2027 findet die Techno Freitag – Arena Edition in der arena Berlin statt. Tickets starten ab 59,90 € auf eventim.

Angekündigt hat HandOfBlood das Ganze bei seinem Techno Freitag am 19. Juni 2026. Wenn ihr mit dem Streamer in die TwitchCon feiern wollt, die am 22. Mai 2027 in Berlin startet, solltet ihr euch jedoch ranhalten: Noch während des Streams ging ein Drittel der Karten weg (via Instagram).

Laut einer Pressemeldung verkauften sich innerhalb der ersten 48 Stunden sogar bereits 5.000 Tickets – und das, obwohl das Line-Up noch gar nicht bekannt ist.

Video starten HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Autoplay

Von der Schnaps-Idee zum Arena-füllenden Event

Was hat es mit dem Techno Freitag auf sich? Techno Freitag fing eigentlich als Twitch-Format an: HandOfBlood lud einen DJ zu sich in den Stream ein und ließ ihn live auflegen, während er zockte. 2025 wurde daraus dann ein 24-stündiger Rave, mit dem der Streamer sogar internationale Aufmerksamkeit erhielt.

2026 folgte jetzt die nächste „Klub Edition“, bevor sich HandOfBlood nächstes Jahr nochmal selbst überbietet. Das Praktische: Haupt-Sponsor ist die eigene Getränke-Marke Knabe Drinks. Diese Dynamik zeigt, warum der Streamer auf Twitch so gut funktioniert: HandOfBlood ist extrem gut darin, aus einzelnen, kreativen Ideen wiederkehrende Formate und schließlich groß-angelegte Projekte zu machen.

Dabei investiert er immer weiter in seinen Content und seine Marken. Ein Erfolg finanziert dann wieder das nächste coole Ding. So sagt er in einer Pressemeldung:

„Ich bin einfach nur happy, dass wir mit unserer Community und unserem Team inzwischen einen Status erreicht haben, bei dem wir so fette Events kompromisslos und nach unseren eigenen kreativen Überzeugungen durchziehen können, ohne dass uns konservative Branchen-Entscheider erzählen, warum das alles nicht geht.“

Mittlerweile ist HandOfBlood mit seiner Firma im Spiele-Publishing unterwegs, hat ein eigenes Metal-Label und quasi eine eigene Sportart:

Lasst uns in den Kommentaren wissen, welches Projekt ihr starten würdet, wenn ihr plötzlich in der Position von HandOfBlood wärt.

Für HandOfBlood bedeutete der Erfolg aber auch eine Umstellung. Denn mit der eigenen Firmengründung war er nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für eine wachsende Anzahl an Angestellten: HandOfBlood berichtet, wie es war, als Influencer plötzlich Gehälter zahlen zu müssen: „Seitdem ist vieles ein Kompromiss“