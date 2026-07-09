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In GTA Online fahren alle wie gesengte Säue, ein Land verlangt jetzt einen realen Führerschein zum Spielen

CedricH Cedric Holmeier Lesezeit 2 Minuten
GTA 6 Pool

Wer in GTA Online durch die Gegend fährt, der hält sich wohl nur selten an Verkehrsregeln. In Australien ist der echte Führerschein jetzt aber zu einem Mittel geworden, um GTA Online überhaupt zu spielen.

GTA 5 Online
GTA 5 Online
Shooter

Wofür braucht man den Führerschein? In Australien gelten seit diesem Jahr schärfere Jugendschutzgesetze, wie Dexerto berichtet. Die Regierung möchte verhindern, dass Minderjährige 18+-Spiele wie GTA spielen können. Dafür müssen die Gamer sich ausweisen.

Eine Option dafür ist der Führerschein. Das offizielle Dokument wird als eine der Möglichkeiten angesehen, sich für die Jugendschutzprüfung anzumelden. Wer GTA Online spielen will, kann das also nur mit einem Führerschein, oder anderen Dokumenten tun, die belegen, dass man eben volljährig ist.

Hier könnt ihr ein aktuelles Video zu GTA 6 sehen:

Video starten
Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel

Auch ein Modell für GTA 6

Könnte sich das verbreiten? Dass auch GTA 6 mit einer Altersbeschränkung von 18 Jahren rechnen muss, ist ziemlich eindeutig. Entsprechend müsste man in Australien ebenfalls für den Titel einen Führerschein oder anderes Dokument zum Spielen vorzeigen.

In Deutschland hingegen wird der Jugendschutz eigentlich schon beim Kauf geprüft. Überall, wo man GTA 6 kaufen kann, muss man das eigene Alter angeben. Eine Überprüfung vor dem Start des Spiels gibt es bislang nicht, ist aber auch nicht für die Zukunft auszuschließen.

Der Jugendschutz ist gerade bei den extrem großen Spielen wie GTA 6 ein Thema, weil viele Jugendliche und Kinder auch den gehypten Titel spielen wollen. GTA ist allerdings eindeutig ein Spiel für Erwachsene, das nicht in Kinderhände gehört.

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Wie seht ihr das? Würdet ihr ein solches System mit Altersüberprüfung gut finden? Oder hättet ihr keine Lust, eure Daten dafür herzugeben, nur um GTA Online oder GTA 6 zu spielen? Schreibt es gerne in unsere Kommentare. Während GTA 6 noch gar nicht draußen ist, reden die Fans schon über Teil 7 und zanken sich um die Location: Fans von GTA 6 diskutieren, wo Teil 7 spielen soll, nur zwei Orte kommen infrage

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