Ich arme Nudel hab nicht genug Geld für den neuen Heist in GTA Online, trotzdem bin ich dem Update verdammt dankbar

Heute startet der neue Heist in GTA Online, der auch MeinMMO-Redakteurin Caro neugierig machte und sie nach Jahren zurück ins Spiel lockte. Leider wurde sie dort mit der miesen Erkenntnis überrascht, die man wirklich gar nicht gerne hört: Sie ist zu arm, um mitzumachen.

Da ich mich bereits sehr auf den Release von GTA 6 freue und bereits vor kurzem beschlossen habe, mal wieder in den Vorgänger einzutauchen, war nun GTA 5 Online an der Reihe. Das letzte Mal im Online-Modus war damals noch während meiner Schulzeit. Ich war nicht sonderlich gut, besaß keine krassen Dinge, aber es hat mir unglaublich viel Freude am Chaos bereitet.

Da heute mit einem neuen Update der Kortz Center Heist in GTA Online livegeht, nahm ich mir am Wochenende ein paar Stunden, um nach Los Santos zurückzukehren. Ein Kunstraub mit schicken Gemälden klingt einfach super spannend und verlockend.

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Voller Euphorie wurden von mir die Straßen unsicher gemacht, nachdem mein Charakter dann auch mal ein Makeover erhielt, das einer 26-jährigen Caro gefällt und nicht der Teenager-Caro. Nicht, weil ich gewaltbereit war, sondern weil ich erstmal wieder meine Fahrkünste trainieren musste.

Nach kurzer Zeit war es dann so weit, mir eine Villa zu kaufen, die man als Voraussetzung für das Kunstatelier und damit auch den neuen Heist benötigt. Bisher besaß ich nur ein Apartment, aber dachte mir: „Hey, auf dem Konto sind doch noch 2 Millionen Dollar, da muss doch was Ordentliches drin sein.“

Doch dann starrte ich mit weiten Augen auf mein Display, genauer gesagt auf eine Zahl, die im 8-stelligen Bereich liegt: 11 Millionen Dollar für eine Villa … Ich bin einfach zu arm für den Heist.

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Zu arm für die Villa, zu arm für den Raubüberfall

Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass wirklich jede Villa in GTA Online zu teuer sein wird. Doch in dem Moment musste ich leider feststellen: Das wird nix mit dem pünktlichen Reinspielen in den Heist.

Sofort wurde recherchiert, ob ich irgendwie noch rechtzeitig die fehlenden 9 Millionen Dollar erspielen kann, aber das gestaltete sich als bisherige Casual-Spielerin und die klaffende Lücke von sicherlich 8 Jahren Spielzeit als eher … schwierig.

Ich musste mir selbst eingestehen: Meine Vorbereitung war wirklich nicht gut.

So schlimm ist die Situation aber doch nicht

Nach ein paar Momenten wurde meine Enttäuschung jedoch schnell beerdigt. Als ich überlegte, wie man schnell das benötigte Geld auftreiben könnte, wurde mir bewusst, wie viel ich in all der Zeit in GTA Online verpasst habe – oder besser gesagt, wie viel ich jetzt noch nachholen kann!

Der Kortz Center Heist ist zwar der neuste und für mich persönlich irgendwie der interessanteste Raubüberfall, aber GTA Online hat noch weitere zu bieten, wie den Cayo Perico Heist, den Diamond Casino Heist, oder den Cluckin’ Bell Heist.

Weil ich keine Kunstgemälde klauen darf, lege ich mich zunächst mit einem Drogenkartell an.

Anstelle eines neuen Raubüberfalls schenkte mir das neue Update durch das Zurücklocken in GTA Online nicht nur eine Neuigkeit, sondern viel mehr: stundenlanges Nachspielen von all den coolen Inhalten, die ich das erste Mal erleben darf. Und dafür bin ich dem neuen Update sehr dankbar – auch wenn ich mich schon ein bisschen fühle wie eine arme Nudel.

Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr den Kortz Center Heist direkt spielen? Oder müsst ihr erstmal an das nötige Kapital kommen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Vielleicht hätte es mit dem Geldverdienen besser geklappt, hätte ich mich mit den hauseigenen Tipps auseinandergesetzt, die wir hier auf MeinMMO auch euch zur Verfügung stellen: GTA Online Geld verdienen: 17 Wege, um 2026 schnell reich zu werden