GTA 5: Kortz Center Heist – Alle Infos zum neuen Raubüberfall

Obwohl GTA 6 bald vor der Tür steht, erhält sein Vorgänger GTA 5 noch einen weiteren Heist und dieser führt euch in ein spannendes Gebäude in Los Santos. Was ihr zum kommenden Kortz Heist wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Heist? Das letzte große Sommer-Update, bevor GTA 6 erscheint, soll noch einmal viele Inhalte bieten und dabei erscheint sogar ein gigantischer frischer Heist. Diesmal geht es in ein Museum, das auf dem Pacific Bluffs erbaut wurde – dem Kortz Center. In diesem Gebäude befinden sich unzählige Schätze, darunter Kunstwerke und historische Objekte.

Für Touristen eine Sehenswürdigkeit, für euch purer Profit. Eure Taschen sind noch nicht voll genug und deshalb könnt ihr diesen Heist bald solo als auch im Trupp in einer mehrstufigen Vorbereitungsphase planen und ausführen.

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Wann erscheint der Heist? Der Heist soll mit dem Sommer-Update im Juli 2026 erscheinen – ein genaues Datum steht leider noch aus.

Gibt es Vorraussetzungen für den Heist? Ja. Um den Heist planen zu können, müsst ihr eure Villa um das Atelier erweitern. Es geht vorrangig um Kunstraub und Fälschungen.

Was ist an dem Kortz Center besonders? Wie im Blog-Post zu entnehmen ist, könnt ihr die einzelnen Schritte des Heists individuell planen, denn es sollen unzählige Möglichkeiten existieren, sich auf den Überfall vorzubereiten. Solltet ihr nicht wissen, was damit gemeint ist, könnt ihr euch den Heist genau so vorstellen wie den auf dem Diamond Casino. Dabei lassen sich folgende Dinge anpassen:

Fahrzeuge

Taktik

Zusätzliche Boni

So kann jeder Durchlauf abwechslungsreich bleiben, ohne repetitiv zu wirken.

Gibt es Details über den höchstmöglichen Gewinn? Nein, bislang lässt sich nicht abschätzen, wie lukrativ der Heist sein wird.

Kann man den Heist auch solo spielen? Ja, man soll den Heist auch im Alleingang durchführen können. Wer aber lieber auf eine Gruppe setzt, darf auch mit seinen Kollegen in das Museum einbrechen.

Noch gibt es aber kaum Informationen über den Raubüberfall, sonst hätten wir euch auch einen Guide verfasst. Bis Rockstar weiteren Details offenbart, müssen wir uns mit der Ankündigung zufriedengeben. Sollten weitere Informationen bekannt werden, aktualisieren wir für euch diesen Artikel. Seid ihr schon gespannt auf den kommenden Heist? Lasst uns eure Erwartungen daran in den Kommentaren erfahren! Mehr zu GTA 5 erfahrt ihr hier: GTA Online Geld verdienen: 17 Wege, um 2026 schnell reich zu werden