Ein Rudel Gamer nimmt verletzten Fremden in ARC Raiders als „Geisel“, die Community liebt es: „Darum spiele ich das Game“

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2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Rudel Gamer nimmt verletzten Fremden in ARC Raiders als „Geisel“, die Community liebt es: „Darum spiele ich das Game“

In ARC Raiders brüllte eine Meute wilder Gamer einen verletzten Raider an. Einige Spieler erinnert das daran, weshalb sie den Shooter spielen.

So endete der fremde Raider als „Geisel“: Bei dem fremden Raider handelt es sich um einen Reddit-Nutzer, der ein Video im Subreddit des Spiels postete. Das Video zeigt ihn, wie er als „Geisel“ eines Rudel Gamer endete.

Der Reddit-Nutzer spielte ARC Raiders solo, als seine Spielfigur niedergestreckt wurde und am Boden lag. In dem Extraction-Shooter von Embark können Spieler jedoch weiterhin extrahieren, wenn sie kampfunfähig sind – allerdings unter der Voraussetzung, dass keine feindlichen Raider oder ARC ihnen den Gnadenstoß versetzen und sie gewillt sind, minutenlang zum nächsten Ausgang zu kriechen.

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Das Video des Reddit-Nutzers zeigt, dass dieser auf seinem Leidensweg nicht allein war. Er wurde von 4-5 fremden Spielern begleitet, die ihm die ARCs vom Hals hielten, ihn heilten und „Motivationssprüche“ im Ingame-Chat des Spiels brüllten.

Die Helfer waren dabei jedoch so enthusiastisch, dass es ihm gewissermaßen verboten war, aufzugeben. Immer wieder hieß es „Kriech weiter“ und „Wehe, du gibst auf“. Er endete quasi in einer liebgemeinten Geiselnahme.

Hier könnt ihr euch das Video auf Reddit ansehen:

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So ging es aus: Der Spieler schaffte es tatsächlich bis zu einer Raider-Luke, die einer der Helfer mit einem Schlüssel öffnete. Er kroch hinein und exfiltrierte erfolgreich zurück nach Speranza.

Spieler schwärmen: „Darum spiele ich das Game“

So reagiert die Community auf das Video: Bei den PvE-Liebhabern der Community kommt das Video gut an, weil es zeigt, wie Spieler zusammenhalten und einander helfen können. Ein Nutzer schreibt, das zeichne für ihn das Spiel aus, ein anderer meint: „Darum spiele ich das Game.“

Einige Nutzer glaubten, irgendjemand würde ihn kurz vorm Ausgang hinrichten, wie es vor einigen Monaten ein Twitch-Streamer bei einer ähnlichen Eskorte tat. Dazu kam es jedoch nicht.

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Verschiedene Wege führen zum Exfil

So können niedergestreckte Spieler extrahieren: Ihr könnt jederzeit extrahieren, wenn ihr kampfunfähig, aber noch nicht tot seid – sofern ihr es in einen Aufzug schafft, bevor ihr vollständig verblutet seid. Ihr verliert dann weder eure Ausrüstung noch den Loot.

Das geht am besten mit der Beute-Marke 3 mit dem Survivor-Perk, der die Gesundheit eines niedergestreckten Raiders bis zu 75 % regeneriert, wenn dieser sich nicht bewegt, während er kampfunfähig ist. Alternativ können andere Raider euch mit Bandagen heilen und so eure Lebenspunkte wiederherstellen. Macht das jemand regelmäßig, könnt ihr sogar größere Strecken bis zum nächsten Ausgang kriechen.

Die Beute-Marke 3 mit dem Survivor-Perk ist vielleicht die beste Augmentierung in ARC Raiders. Es gibt jedoch eine Beute-Marke, die euch zwar nicht am Leben hält, jedoch im Fall der Fälle eure beste Waffe retten kann: Ein Item in ARC Raiders rettet eure besten Waffen, wenn euch „Ratten“ in den Rücken schießen

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