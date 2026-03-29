Die Entwickler von ARC Raiders müssen sich in ihrem eigenen Spiel zwingen, keine Ratten zu sein

Der Extraction-Shooter ARC Raiders ist für seine freundliche Community bekannt, doch die tickt ganz anders als die Entwickler des Spiels. Die knallen viel lieber jeden anderen Spieler ab, den sie sehen, und müssen sich daher immer wieder mal dazu zwingen, nett zu sein.

Wer hat das gesagt? Diese Aussage stammt von Caio Braga, dem Produktionsleiter des Spiels. In einem Interview, das er auf der Games Developer Conference (GDC) mit GamesRadar+ geführt hat, gab er zu: Viele Entwickler bei den Embark Studios sind echte PvP-Dämonen.

Dabei ist ARC Raiders gerade dafür bekannt, eine besonders freundliche und hilfsbereite Community zu haben. Die kämpft nämlich viel lieber zusammen gegen die mechanische Bedrohung, die von den ARCs ausgeht, als sich gegenseitig wegen Loot abzuknallen.

Er und mehrere andere Entwickler würden daher einen Zufallsgenerator entscheiden lassen, wie sie an dem Tag spielen sollen. So erzählt Braga: „An einem Tag spiele ich einen ‚Care Bear‘, am nächsten bin ich sehr aggressiv. Manchmal erledige ich einfach nur Quests.“

Entwickler versuchen, freundliche Spieler besser zu verstehen

Was erhoffen sie sich davon? Auf diese Art und Weise wollen die Entwickler auch die Bedürfnisse der freundlichsten Raider nicht vernachlässigen. Braga nennt auch gleich ein Beispiel für etwas, was es nur ins Spiel geschafft hat, weil das Team zur Abwechslung mal nicht bei Sichtkontakt sofort das Schießen anfing.

„Unser Waffendesigner war sehr, sehr überzeugt davon, das ‘Nicht Schießen’-Emote zu behalten, und das war etwas, was wir viel diskutiert haben“, erzählt Braga. „Wer soll das benutzen?“ war die Frage, schließlich waren die Entwickler selbst PvP-Spieler, die dafür keine Verwendung fanden.

Am Ende hat sich das Team dann doch dafür eingesetzt, den Emote zu behalten – und das sei die richtige Entscheidung gewesen. Spielern gefällt der Emote und sie nutzen ihn gerne, meint der Entwickler.

Es gehe also darum, sich in die Position von möglichst vielen Spielern hineinzuversetzen und zu schauen, was ihnen gefallen könnte. „Wir bauen es doch dafür, dass es Spaß macht, oder?”, sagt Braga. „Wir wollen so viel Spaß wie möglich bieten. Daher ist es gut, all diese Spieler zu verstehen.“

Wie spielt ihr ARC Raiders am liebsten? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Die Entwickler selbst haben bereits verraten, sie hätten nicht damit gerechnet, dass die Community ihres Shooters so freundlich sein würde: „Das ermutigt uns natürlich“: Entwickler hinter ARC Raiders mussten umdenken, weil die Community friedlicher ist als erwartet