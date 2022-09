Netflix-Kracher Arcane verdient sich einen Emmy – LoL-Serie schlägt sogar die Simpsons

Auf Netflix erschien 2021 die kinoreife Serie „Arcane“. Dabei verzauberte die Story nicht nur langjährige Fans von League of Legends, sondern auch Zuschauer, die zuvor nie was vom Riot-MOBA gehört hatten. Arcane war sogar so gut, dass sie sich einen Emmy verdient haben.

Arcane gewinnt nicht nur Fans: Am 4. September fanden die Emmy-Award-Verleihungen in den Vereinigten Staaten statt. Bei dieser Veranstaltung werden verschiedene Unterhaltungsprogramme wie Serien, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, nominiert und als die Besten gekrönt.

Zu diesem Anlass wurde auch Arcane, die LoL-Serie auf Netflix, dazu eingeladen. Denn sie konnten nicht nur die Fans beeindrucken, sondern auch die Jury. Ganze vier Emmys holten sie mit nachhause.

Emmy-Award für das beste Animationsprogramm

Arcane hat viele Zuschauer emotional mitgerissen und sie in eine unbekannte Welt voller Geheimnisse eintauchen lassen. Das ließ sich sehen, denn die Umsetzung war so gut, dass die Entwickler hinter der Serie den Award für das beste Animationsprogramm verliehen bekamen.

Dabei bedankten sich die Gewinner per Twitter herzlich bei RiotGames und vor allem bei den Zuschauern, denn sie haben es ihnen möglich gemacht, überhaupt so weit zu kommen.

Dabei bedankten sich die Gewinner per Twitter herzlich bei RiotGames und vor allem bei den Zuschauern, denn sie haben es ihnen möglich gemacht, überhaupt so weit zu kommen.

Arcane hatte zudem auch eine beeindruckende Konkurrenz vor sich. Dazu zählten die gelben Simpsons, die verrückte Serie „Rick and Morty“, der bekannteste Imbiss „Bobs Burgers“ und Marvel: What if…? Alle Serien wurden besiegt und durch die Lore des MOBAs in den Schatten gestellt.

Wird Arcane eine zweite Staffel bekommen? Mit der ersten Staffel ist es noch nicht getan, denn die Serie endete mit einem dramatischen Cliffhanger. Alte und neue Fans warten nun sehnlichst auf die Fortführung der Serie. Ein genaues Datum ist nicht bekannt, doch der CEO von RiotGames stellt klar, dass 2022 nicht das Jahr des Release sein wird. Man geht also davon aus, dass frühesten 2023 mit der Veröffentlichung gerechnet werden kann.

Was haltet ihr davon, dass Arcane einen Emmy gewonnen hat? Findet ihr es krass, dass die Story hinter LoL sogar Nicht-Fans beeindruckt und in seinen Bann zieht? Lasst uns in den Kommentaren erfahren, wie ihr darüber denkt!