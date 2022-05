Ehemalige Entwickler von LoL kündigen neues, „skurriles“ MOBA an – Stellen einen der Grafik-Chefs von Arcane ein

Theorycraft Games ist ein neues Studio, welches aus vielen ehemaligen Entwicklern von Riot und Blizzard besteht. Jetzt haben sie ihr erstes Spiel angekündigt, was wohl wie League of Legends ein MOBA wird. Und dabei erwähnt, dass der Art Supervisor der Netflix-Serie Arcane mit am Start ist.

League of Legends, Valorant, Destiny, Overwatch, Halo – an diesen Spielen haben die Entwickler vom neuen Studio Theorycraft Games mitgearbeitet. Auf Twitter sagt das Studio über sich selbst, dass sie „auf der Mission sind, tiefgründige Spiele mit 10.000 Stunden Spielzeit zu entwickeln, die einfach besser sind, wenn man sie mit Freunden spielt.“

Das erste Spiel, das diese „Mission“ erfüllen soll, trägt aktuell den Codenamen ‚Loki‘. Das wurde von Theorycraft Games jetzt offiziell angekündigt. Mit der Ankündigung wurde auch verraten, dass weitere kreative Köpfe zum Studio stoßen:

Andrew Yip, ehemaliger Game Designer bei Legends of Runeterra.

Kévin Le Moigne, Art Supervisor der beliebten Netflix-Show Arcane. Er war für Konzepte und die Farbgestaltung in der LoL-Serie zuständig.

Es gibt zwar noch keinen Trailer oder Gameplay-Szenen zu sehen. Erste Bilder zeigen aber jetzt schon, wie das „skurille“ Spiel aussehen soll.

Erste Bilder zeigen den „pop-apokalyptischen“ Stil von Loki – und lassen erahnen, wie die MOBA-Maps aufgebaut sind (Quelle: Theorycraft Games)

Loki ist für Fans von „MOBAs, Abenteuer mit Freunden und teambasiertes, kompetitiven PvP“

Was genau für ein Spiel Loki sein soll, ist aktuell noch nicht ganz klar. Es handelt sich aber wohl um ein MOBA, was einen quietschbunten Grafikstil mit einem post-apokalyptischen Setting vereint. Die Entwickler nennen diese Mischung „pop-apokalytisch“.

Die Entwickler haben auch klar formuliert, an wen sich das Spiel richten soll: „Wenn du MOBAs, Abenteuer mit Freunden und teambasiertes, kompetitives PvP magst, haben wir etwas Neues für dich!“

Das Spiel ist seit über einem Jahr in der Entwicklung und will aktuell mit vielen Playtests am Gameplay feilen. Bereits über 100 Spieler konnten es testen und es sollen mehr dazu kommen.

Allerdings ist der Aufruf für neue Playtester aktuell begrenzt auf Spieler aus Nordamerika. Ob deutsche Gamer bald die Chance bekommen werden, selbst mitzumachen, ist zum jetzigen Stand nicht bekannt.

