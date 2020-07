In der League of Legends wartet man auf die Enthüllung des nächsten neuen Champions. Mittlerweile deutet alles auf Lillia hin, eine Junglerin, die aus der Mitteldistanz angreift und zur Hälfte ein Reh ist. Jetzt ist Splash-Art aufgetaucht, von der Spieler glauben, sie zeige die neue Junglerin in LoL.

Das ist über die Junglerin bekannt: Offiziell waren bislang nur einige Andeutungen bekannt:

So hieß es, es sei eine Heldin, „to fawn over“ – „Fawn“ ist das englische Wort für Kitz, ein junges Reh

Außerdem sollte es eine Junglerin sein, die aus der Mitteldistanz angreift

sie wurde häufig in den Zusammenhang mit „schlafen“ und „träumen“ gebracht

Aus Leaks waren einige weitere Details bekannt. So hat man den Namen der Junglerin per Data-Mining gefunden „Lillia.“

Und es hieß weiterhin, aus einem brasilianischen Leak:

Das Haar der Heldin wird ähnlich wie das von Neeko – bläulich-violett

Lillia wäre eine Art Zentaur, mit dem Unterkörper eines Rehs

Lillia wird einen Stab halten und Haare an den Armen aufweisen

Der neue Champ wird sehr süß sein, fast wie ein Disney-Charakter

Lillia: Zentaurin, nur als Reh

So könnte die Heldin aussehen: Mittlerweile ist ein Leak auftaucht, der exakt so aussieht, wie der brasilianische Leak die Heldin beschreibt: Eine Reh-Zentaurin, offenbar ein Waldwesen, das seinen Stab hält.

Zwar ist der Leak noch nicht offiziell bestätigt, aber viele Spieler sind sich sicher: Das muss der neue Champ Lillia sein.

LoL: Profi begeht Fehler, bevor das Match startet, muss Monatsgehalt an Strafe zahlen

Release von Lillia wird mit Patch 10.15 erwartet

Wann kommt der neue Champ Lillia zu LoL? Es gibt einige Hinweise, die Mittwoch, den 22. Juli, als ideales Datum für das Erscheinen des Champs sehen. Dann erwartet man auch den neuen Patch 10.15.

Die Heldin Neeko wird als eine Art Verwandte gesehen.

So wird das Aussehen diskutiert: Auf reddit fällt den Spielern vor allem auf, wie nah das Aussehen von Lillia an der Heldin Neeko ist. Neeko kam 2019 neu zur League of Legends.

Mache Spieler vermuten einen Zusammenhang zwischen Neeko und Lillia. Einer nennt Lillila „Eine ältere Version von Neeko, wenn die zur Hälfte ein Reh wäre.“

Einige lästern aber, die Heldin sei „zu stark sexualisiert“ – das hatte Riot damals sogar selbst bei der Heldin Kai’Sa eingestanden.

Es gibt zudem die Theorie, dass das aktuelle Bild von Lillia nicht ihr „Original“-Skin ist, sondern ein Elderwood-Skin. Das sind spezielle Skins mit diesem „Natur“-Look. Einige wenige glauben gar nicht, dass der Skin wirklich Lillia zeigt. Diejenigen sagen: Das sei ein Fan-Art von jemandem, der den brasilianische Leak malerisch umgesetzt hat.

Das große Geheimnis grade: Welcher Champ springt aus dem Wald.

Die Spekulationen und Leaks um die neue Heldin Lillia beschäftigen die Fans von League of Legends seit einigen Tagen. Wir haben in einem Artikel schon zusammengefasst, was wir über Lillia wissen, gerade was Release-Datum und ihre Fähigkeiten angeht:

