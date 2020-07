In der League of Legends sind Hinweise auf Champion 151, Samira, entdeckt worden. Das wäre der dritte neue LoL-Champion in kurzer Folge. Wir zeigen euch, was über den Marksman Samira bekannt ist, und warum Spieler jetzt glauben, dass sie der nächste neue Champ 2020 werden könnte.

Das ist die Situation: Bei LoL gibt es gerade viele neue Informationen zu frischen Champions. Das liegt an dem großen Frühlings-Event „Spirit Blossom“ und der klaren Ansage von Riot Games: 2020 bringen wir noch einige neue Champs:

Die Junglerin Lillia, ein Rehmädchen, wurde vor wenigen Tagen vorgestellt

Der Assassine Yone, der tote Bruder Yasuos, folgte kurz danach

Nun sind Hinweise auf Samira, einen Marksman, aufgetaucht – ein solcher Botlane-Charakter ist den LoL-Spielern für 2020 versprochen worden

Das ist Yone, Champ 150.

Neuer LoL-Champ stürzt sich ins Getümmel, entfesselt Kugelhagel

Das wussten wir vorher schon über Samira: Im Juni 2020 erschien ein Blogpost von Riot Games, der drei neue Champions versprach. Die Champions wurden mit verschlüsselten Worten kryptisch vorgestellt: Die ersten zwei salbungsvoll umschriebenen LoL-Figuren haben sich mittlerweile als Lillia und Yone entpuppt.

Beim dritten Champion, der noch 2020 kommen sollte, fragte Riot (via riotgames):

„Magst du es, im Angesicht der Angst zu lachen? Macht es dir Spaß, Fähigkeiten aneinanderzureihen, um stylische neue Combos zu erschaffen? Erfreut dich die Idee, dich mitten ins Getümmel zu stürzen und einen Wirbelwind aus Klingen und Kugeln zu entfesseln, und dann rauszuspringen mit nur noch einem Hauch von Lebenspunkten? Wenn du auf diese 3 Fragen mit „Ja“ antworten kannst, dann werden wir vielleicht genau den richtigen Champion für dich veröffentlichen. Ein neuer Marksman, „dress to slay“, der später dieses Jahr kommt.“ Riot Games im Teaser zum 3. neuen Helden

Dazu veröffentlichte Riot Games ein GIF, das Buchstaben runterzählte und am Ende auf einem flammenden S hängenblieb.

Das GIF zum neuen Marksman lief auf diesen Buchstaben heraus.

Neuer LoL-Marksman heißt wohl Samira – Hinweise gefunden

Das sind jetzt die neuen Infos: Auf dem Test-Server ist jetzt genau dieses „rote S“ als neues Emote „Style: Rank S“ aufgetaucht. Man weiß nicht, wofür es ist.

Zusätzlich zu diesem Emote sind 12 „Easter Egg“-Files gefunden worden, die zum Teil dieses „S“ aufgreifen und in denen der Name Samira auftaucht.

Notably, some easter egg files were found referencing "Samira" and match the assets used for this icon pic.twitter.com/wbwjC0GMf9 — moobeat (@moobeat) July 27, 2020

Daher glaubt man nun, der neue Marksman, den Riot Games beschreibt, könnte Samira heißen.

Die Community glaubt, die neue Heldin könnte ein Mix aus Marksman und Assassine sein, die sich mitten ins Getümmel stürzt.

Das ist die neue Junglerin.

Während wir von Samira, der dritten neuen Heldin in LoL, nur träumen und über ihre Fähigkeiten spekulieren können, sind die anderen beiden neuen Champs bereits klar sichtbar. So können wir den Blick auf Lillia werfen, das nette Rehmädchen von nebenan. Was mit der Heldin möglich ist, zeigen zwei Videos:

