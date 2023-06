Insider-Bericht wirft übles Licht auf Serie, die viele Menschen so sehr lieben – „Niemand schert sich um diese Figuren“

Lost ist eine bekannte amerikanische Drama- und Mystery-Serie, die von vielen Menschen kultisch gesehen und bis verehrt wurde. Jedoch soll es hinter den Kulissen rassistisches Verhalten gegeben haben, wie ein Schauspieler berichtet.

Die Serie Lost erzählte von 2004 bis 2010 in 6 Staffeln die Geschichte einer Gruppe Überlebender auf einer mysteriösen Insel. Am 6. Juni 2023 erscheint unter dem Titel “Burn It Down” ein Buch, in dem Darsteller und Crewmitglieder von ihren Erfahrungen am Set berichten.

Darunter äußerte sich auch der bekannte schwarze Schauspieler Harold Perrineau. Er spielt in der Serie den Vater Michael, der gemeinsam mit seinem Sohn Walt auf der Insel landet.

„Es wurde ziemlich klar, dass ich der Schwarze war“

Wie viele andere setzte Harold Perrineau zu Beginn große Hoffnungen in das Projekt und zeigte sich freudig gegenüber der Presse. Jedoch verflog schnell die anfängliche Begeisterung aufgrund von ungerechter Behandlung unter den Schauspielern.

Harold Perrineau kennt man auch aus Matrix oder Romeo + Julia

So erhielten die Darsteller etwa unterschiedliche Gehälter, wobei diejenigen, die am meisten bekamen, ausschließlich weiße Personen waren.

Im Serienverlauf wurde Perrineau immer deutlicher vor Augen geführt, dass sich der Fokus der Geschichte vor allem um die weißen Figuren drehte. Den anderen Charakteren wurde deutlich weniger Aufmerksamkeit im Skript zuteil. Sie erhielten eher stereotype Rollen:

„Es wurde ziemlich klar, dass ich der Schwarze war. Daniel [Dae Kim] war der Asiate. Und dann gab es „Jack, Kate und Sawyer“, die alle viel Zeit auf der Leinwand hatten, ebenso wie Terry O’Quinns ‘Locke’“. via Vanityfair

Das bestätigte auch ein Autor. So habe man immer wieder von den 4 “Heldencharakteren” gesprochen, die im Vordergrund stehen. Zwar habe man auch für die anderen Figuren Hintergrundgeschichten verfasst, jedoch steckte man hier wohl weniger Sorgfalt in das Drehbuch.

So soll es Aussagen, gegeben haben wie: „Niemand schert sich um diese anderen Charaktere. Geben Sie ihnen einfach ein paar Szenen an einem anderen Strand“.

Schwarzer Vater verlor seinen Sohn, interessierte sich aber nur für die Probleme des weißen Mannes

Als Perrineau sich dann den Entwurf der zweiten Folge der zweiten Staffel las, hatte der Schauspieler endgültig genug. An diesem Punkt der Serie wurde sein Sohn Walt entführt, der Fokus der Folge drehte sich aber um Sawyer.

Perrineaus Figur Michael fragte in dem ersten Skriptentwurf nur ein einziges Mal nach seinem Sohn und erkundigt sich ansonsten bei Sawyer nach dessen Vergangenheit und Gefühlen. Der Schauspieler meinte daraufhin:

„Ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann. Ich kann kein anderer Mensch sein, dem das Vermissen schwarzer Jungs egal ist, selbst im Kontext der Fiktion, oder? Dies fördert nur die Sichtweise, dass sich niemand um schwarze Jungen kümmert, nicht einmal die schwarzen Väter.“

Perrineau sprach mit Vorgesetzten über seine Bedenken bezüglich des Skripts, wurde aber mit den Worten abgespeist, dass es in der Episode nicht um seine Figur ginge. Daraufhin erwiderte der Schauspieler: „Es geht mir nicht um mich selbst. Ich kann einfach nicht zulassen, dass dieser Vater sich nicht um seinen Sohn kümmert. Könnten wir noch ein paar Zeilen einfügen, die zeigen, dass ihm sein Sohn am Herzen liegt?”

Doch auch diese Bitte wurde nicht umgesetzt: Perrineau improvisierte dann selbst einige Aussagen beim Dreh. Später wurde das Drehbuch zwar mit zusätzlichen Rückblenden zu Michaels Leben überarbeitet, jedoch wurden den Szenen nur wenige Drehtage eingeräumt.

Bald darauf wurde die Figur Michael aus der Serie geschrieben und Perrineau verließ den Cast. Laut mehrerer Quellen soll der Co-Creator Damon Lindelof später gesagt haben, “Er hat mich als Rassist bezeichnet, also hab ich ihn gefeuert”. Lindelof bestreitet die Aussage, gesteht jedoch ein:

„Mein Mangel an grundlegender Erfahrung als Manager und Chef, meine Rolle als jemand, der ein Klima kreativer Gefahr und Risikobereitschaft modellieren sollte, aber Sicherheit und Komfort im kreativen Prozess bieten sollte – in diesem Bestreben bin ich gescheitert.“

