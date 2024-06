Am Set von Herr der Ringe verletzten sich einige, doch ein Schauspieler musste sogar ins Krankenhaus

Bei den Dreharbeiten einer Szene in Die Rückkehr des Königs verletzte sich ein Schauspieler durch ein Requisit so sehr, dass er deswegen sogar ins Krankenhaus musste. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Um wen geht es? Von Viggo Mortensens (Aragorn) Verletzung während der Dreharbeiten zu Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme hat so gut wie jeder schonmal gehört. Die Story ist praktisch legendär geworden. In einer Szene glaubt Aragorn, dass Merry und Pippin von Orks brutal getötet wurden. In seiner Wut kickt er den Helm eines Uruk-hai, dabei brach er sich zwei Zehen. Auch Orlando Bloom verletzte sich, als er vom Pferd fiel und sich dabei mehrere Rippen brach.

Doch die zwei waren längst nicht die einzigen am Set von Herr der Ringe , die sich verletzten. Während der Dreharbeiten zu Die Rückkehr des Königs blieb auch Elijah Wood (Frodo Beutlin) nicht verschont.

Elijah Wood verletzte sich bei der Spinnen-Szene, musste sogar ins Krankenhaus

Wie verletzte sich Elijah Wood? Im dritten Teil wird Frodo von Shelobs Stachel (der gruseligen Riesenspinne) getroffen, der ihn schwer verwundet und ihn nahe an den Rand des Todes bringt. Doch während der Aufnahmen zu dieser Schlüsselszene erlitt Elijah Wood eine echte Verletzung durch ein Requisiten-Objekt, das den Stachel darstellte. Diese Information wurde später in der Extended Edition DVD enthüllt. Dort sprechen Wood und sein Kollege Sean Astin (der Sam spielt) über die Hintergründe dieser Szene.

Wie schlimm war es? Wood beschreibt, wie der Stich durch das Requisiten-Objekt nicht nur extrem schmerzhaft war, sondern tatsächlich zu einer ernsthaften Verletzung führte, die medizinische Behandlung erforderte. Die Verletzung war also so ernst, dass Wood mehrere Tage im Krankenhaus verbringen musste, um sich zu erholen – bevor er wieder zurück zum Set konnte.