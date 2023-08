Matt Damon verzichtete auf 250 Millionen Dollar – Musste sich zwischen Geheimagent und blauem Alien entscheiden

Matt Damon verzichtete auf 250 Millionen Dollar, weil er seine Freunde nicht im Stich lassen konnte – und weil er lieber ein Geheimagent sein wollte, statt eines blauen Aliens.

Matt Damon sollte eine deftige Gage für seine Rolle in Avatar bekommen. Das Angebot hat ihn jedoch in einen Konflikt gebracht, denn: Er befand sich zu dem Zeitpunkt mitten in den Dreharbeiten zu einem anderen Film. Er lehnte das Angebot des Regisseurs James Cameron ab.

Und das sei laut eigener Aussage „das Dümmste ist, was ein Schauspieler jemals getan hat“, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen könnt.

„Wir hätten dieses Gespräch im Weltraum geführt“

Warum lehnte er das Angebot ab? Matt Damon erzählte in einem Interview mit Chris Wallace (CNN), dass er in den Dreharbeiten für einen Bourne-Film steckte und das Team nicht im Stich lassen wollte:

[…] Ich hatte einen Vertrag… Ich war mitten in den Dreharbeiten für den Bourne-Film, und ich wusste, dass wir noch viel Arbeit vor uns hatten, und ich müsste es bis zum Ende durchziehen. Und ich hätte den Film ein wenig früher verlassen und sie ein bisschen im Stich lassen müssen und das wollte ich nicht tun. Matt Damon via Mediaite

Chris Wallace äußerte sich dazu, dass man die Bourne-Serie eventuell verschieben hätte können, wenn Matt Damon gewusst hätte, dass „Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten sei“ und er obendrein 10 % der Einnahmen erhalten würde (via Mediaite). Das seien laut Moviepilot letztendlich um die 250 Millionen Dollar gewesen.

Matt Damon habe allerdings seine Freunde nicht versetzen wollen. Er erinnerte sich an seine liebste Reaktion. Diese kam von seinem Schauspielkollegen John Krasinski (A Quiet Place):

Wir haben vor langer Zeit an diesem kleinen Film namens „Promised Land“ geschrieben und wir waren in meiner Küche an einem Samstagmorgen und hatten eine Pause. Ich erzähle ihm von Avatar und er springt aus dem Stuhl, fängt an in der Küche auf und ab zu gehen und sagt: „Okay, okay, okay. Okay, okay. Nichts in deinem Leben wäre heute anders, wenn du diesen Film gemacht hättest, außer dass du und ich dieses Gespräch im Weltraum führen würden.“ Matt Damon via Mediaite

Danach merkte Matt Damon an, dass er auch mit der Rolle in Avatar noch der „derselbe Typ“ sei, bloß hätte er eine Raumstation gehabt.

Der Regisseur von Avatar, James Cameron, habe Matt Damon geraten, darüber hinwegzukommen. Er habe sogar in Betracht gezogen, Damon einen Kurzauftritt in den kommenden Avatar-Filmen zu schenken. Mehr dazu findet ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot.

Auch Will Smith lehnte eine Rolle ab. Keanu Reeves gelang als Hauptfigur Neo in Matrix der internationale Durchbruch. Jedoch war er gar nicht die erste Wahl für die Hauptrolle, das war Will Smith.

Dieser lehnte die Rolle als Neo allerdings wegen des skurrilen Konzepts ab und machte stattdessen bei einem anderen SciFi-Film mit – der gewaltig floppte:

Will Smith erzählt von einer der schlechtesten Entscheidungen seiner Karriere: „Warum hast du nicht Matrix gemacht?“