Bevor die Produktion eines gewaltigen Sci-Fi-Films überhaupt startete, wussten die Schauspieler, dass er ein Flop wird

Jupiter Ascending ist ein Sci-Fi-Film der Matrix-Macher mit einem Budget von 175 Millionen Dollar – doch am Ende floppte der Film an den Kinokassen. Wie Hauptdarstellerin Mila Kunis verriet, war den Schauspielern schon von Anfang an klar, dass der Erfolg ausbleiben würde.

Jupiter Ascending entstand unter der Regie von Lana und Lilly Wachowski, die bereits für Matrix bekannt sind. Der Sci-Fi-Blockbuster mit einem Budget von rund 175 Millionen Dollar kam 2015 in die Kinos.

Der Film fiel jedoch sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum durch und erwies sich finanziell als großer Flop. So konnte er gerade so die Produktionskosten wieder reinbekommen. Damit landete Jupiter Ascending etwa auch bei unseren Kollegen von Filmstarts in der Liste der unprofitabelsten Filme 2015.

Hier seht ihr einen Trailer zu dem Sci-Fi-Blockbuster mit Mila Kunis und Channing Tatum:

Der Misserfolg dürfte die Schauspieler des Films wohl wenig überrascht haben. Denn diese rechneten bereits vor Drehbeginn mit einem Flop.

Mila Kunis, die in Jupiter Ascending mit Jupiter Jones die Hauptrolle spielte, hatte sich im „Happy Sad Confused“-Podcast mit Host Josh Horowitz über den Sci-Fi-Film unterhalten.

Sie meinte dazu, dass den Hauptdarstellern schon sehr früh klar war, dass Jupiter Ascending floppen würde: „Wann wussten wir es [dass der Film scheitern würde]? Bevor wir mit dem Dreh überhaupt begonnen haben, denn unsere Produktion wurde einfach halbiert.“

Weiter erklärte die Schauspielerin, dass das Budget des Films ursprünglich doppelt doch groß war. Jedoch wurde es dann kurz vor der Vorproduktions-Phase aus mehreren Gründen gekürzt.

Genau darin lag das Problem. Denn ihrer Meinung nach hätte man mit viel mehr Geld einfach auch ein viel besseres Ergebnis erreichen können.

Nach der Budget-Kürzung war der Film einfach plötzlich völlig anders als geplant und gute Inhalte aus dem Drehbuch mussten gestrichen werden.

Nicht nur Mila Kunis, sondern auch Schauspielkollege Channing Tatum äußerte sich in einem Interview negativ zu dem Sci-Fi-Blockbuster.

Gegenüber Variety meinte der Schauspieler, dass er damals vier Filme ohne Pause hintereinander gedreht hätte, weshalb er bei den letzten beiden Projekten nicht mehr die Leistung bringen konnte, wie er wollte. Es fehlte ihm einfach an Energie.

Jupiter Ascending war von Anfang an ein Albtraum , sagte Tatum. Weiter fuhr der Schauspieler fort: „Es war ein Nebenbei-Film. Wir alle waren sieben Monate lang dabei und haben uns den Hintern aufgerissen. Es war einfach hart.“

Wenn ihr Sci-Fi-Fans seid, dann könnte auch diese Liste für euch interessant sein: Die 13 besten Science-Fiction-Filme laut IMDb