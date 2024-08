Stan Lee erschuf einen noch verrückteren Charakter als Deadpool, doch der war so furchtbar, dass er von Marvel verboten wurde

Deadpool ist vermutlich der bekannteste Marvel-Held, der stumpfe Witze liebt und einen nervtötenden Charakter hat. Doch es gab mal einen Comichelden, der von Stan Lee und Jack Kirby ins Leben gerufen wurde. Er war noch unerträglicher als Deadpool und stieß bei Fans auf so viel Kritik, dass er aus dem Comic gestrichen werden musste.

Was ist das für ein Held? The Impossible Man oder auch Impy stammt vom Planeten Poppup und ist ein sehr exzentrischer Charakter.

Er erschien erstmals in Ausgabe 11 der originalen Fantastic-Four-Comicreihe.

Impy ist ein Außerirdischer, der unbegrenzte Transformationsfähigkeiten besitzt. So kann er jede erdenkliche Form annehmen und den Gesetzen der Physik widersprechen.

Er kann wie Deadpool die vierte Wand durchbrechen und direkt mit den Lesern kommunizieren.

X-User LordAppule hat einen Tweet zu einem Comic mit Impy veröffentlicht, bei dem er herzlich lachen musste:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der Impossible Man ist nur für bestimmte Charaktere sichtbar. Sein Markenzeichen ist es, sich ständig ins nächste Chaos zu stürzen und Probleme zu verursachen. Das Ziel von Marvel war es, durch Impy ein jüngeres Publikum für Comics zu begeistern. Doch der Schuss ging nach hinten los.

Vermutlich wird es The Impossible Man deshalb nie zu einem eigenen Film schaffen:

Impy wurde temporär verboten

Wie kam er an? Das Debüt des Superhelden soll zunächst von den Fans positiv aufgenommen worden sein, die seinen absurden Humor mochten. Doch die meisten Leser fanden ihn schlussendlich fehl am Platz. Der schräge Humor passe nicht mit den ernsten Abenteuern der Fantastic Four zusammen.

The Thing hat beispielsweise mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen. Susan Storm hingegen muss mit einem Trauma ihrer Abtreibung ringen. Ein weiteres Problem war es, dass seine übernatürlichen Fähigkeiten die Spannung aus sämtlichen Situationen nahm.

Was war die Konsequenz? Marvel beschloss deshalb, Impy eine Zeit lang zu verbieten. Seine Zukunft war ungewiss. Doch im Laufe der Jahre lockerte Marvel das Verbot, sodass The Impossible Man einige Gastauftritte in den Marvel-Comics hatte.

Sein erster Auftritt nach dem Verbot war in Ausgabe 21, rund ein Jahr nach seinem Debüt. Er kehrte von seinem Heimatplaneten nach Galactus zurück, um zu verhindern, dass der Weltenfresser die Erde verschlingt.

Sein aufopferungsvolle Tat führte ihn zur Erde zurück, wo er im Laufe der Jahrzehnte immer wieder in Nebenrollen auftauchte. So gab er sich als Präsident der USA aus oder trat gegen den Silver Surfer an.

Demnächst gibt es neues Comic-Futter für Marvel-Fans: Iron Man bekommt ab Oktober 2024 eine neue Reihe, in der Tony Stark sich selbst einen Anzug basteln muss: Neuer Comic zu Iron Man gibt Tony Stark eine Low-Tech-Rüstung, die es in 60 Jahren nie zu sehen gab