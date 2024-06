Ryan Reynolds verrät, welche Comicverfilmung die Beste aller Zeiten ist – Es ist nicht Deadpool

In Horizon: An American Saga soll die Zeitspanne der Besiedlung des Westens in Amerika sein. Zeitlich spielt die Reihe vor und nach dem Bürgerkrieg.

Was ist Deadpool & Wolverine? Der Film zählt als 3. Teil der Deadpool-Reihe. Für die Vorbereitungen hat sich das Produktionsteam die „Armee der nerdigsten Nerd“ zusammengesucht , um so viel Liebe zum Detail wie nur möglich einzubauen.

Welcher Film soll die beste Comic-Adaption sein? Ryan Reynolds verriet in der neusten Ausgabe des Total-Film-Magazins (via gamesradar.com ), dass sowohl Deadpool (2016) als auch Logan – The Wolverine (2017) zwei hervorragende Filme der beiden Schauspieler seien. Sie wären zu einer Zeit erschienen, in der sich das Superhelden-Genre von einem Blockbuster zum nächsten entwickelten.

Marvel-Fans haben allen Grund zur Freude, denn schon am 24. Juli 2024 findet die Premiere zu Deadpool & Wolverine statt. Mit dabei sind die ikonischen Schauspieler Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Sie schlüpfen erneut in die Anzüge der beiden Superhelden. Einer der beiden hat nun verraten, welche die für ihn beste Comicverfilmung sei – und es ist nicht sein eigener Film .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to