Ein Film war 2024 größer als Dune und Deadpool – zeigt einen neuen Trend im Kino

2024 war wieder ein spannendes Kinojahr mit einigen erfolgreichen Filmen. Viele denken wahrscheinlich an Deadpool and Wolverine oder an Dune 2. Doch der wahre Star vom Jahr ist ein Film, an den man vielleicht nicht direkt denkt. Das ganze Genre zeigte dieses Jahr, wie erfolgreich es ist.

Wie war das Kinojahr 2024? 2023 war das Jahr von Barbenheimer . Barbie und Oppenheimer sorgten in einem ähnlichen Releasezeitraum für einen Kinohype und viele Besucher. Barbie hat über 1,4 Milliarden US-Dollar eingespielt, war damit sogar der erfolgreichste Film des Jahres (via Box Office Mojo).

2024 gab es solch ein Kinoevent nicht. Der erfolgreichste Film von 2024 (Stand: 29.11.2024) war Alles steht Kopf 2 mit einem Einspielergebnis von fast 1,7 Milliarden US-Dollar. Damit ist der Film sogar erfolgreicher als Deadpool and Wolverine und Dune: Part Two (via Box Office Mojo). Das zeigt auch einen Trend, der sich 2024 abgezeichnet hat.

Familien und Kinder sind starke Kinogänger

Welches Genre war der große Star 2024? Schaut man sich die Top-10 basierend auf Einspielergebnissen auf Box Office Mojo an, dann sieht man, wie groß Animationsfilme 2024 waren.

Unter den Top 10 sind:

Alles steht Kopf 2 (ca. 1,7 Milliarden US-Dollar)

Ich – Einfach unverbesserlich 4 (ca. 1,3 Milliarden US-Dollar)

und Kung Fu Panda 4 (ca. 500 Millionen US-Dollar)

Damit stechen Animationsfilme auch das Sci-Fi-Genre aus, das mit Dune: Part Two (ca. 700 Millionen US-Dollar), Godzilla x Kong: The New Empire (ca. 600 Millionen US-Dollar) und Planet der Affen: New Kingdom (ca. 400 Millionen US-Dollar) auch zweimal vertreten ist.

Schon 2023 zeigte sich mit Filmen wie The Super Mario Bros. Movie und Spider-Man: Across the Spiderverse, dass nicht nur Kinder und Familien in solche Filme gehen, sondern fast jede Zielgruppe.

2024 ist auch noch nicht Schluss mit Animations-Krachern. Am 28. November erschien Vaiana 2, der schon in Previews einen sehr guten Start hingelegt hat (via The Hollywood Reporter). Auch Mufasa: Der König der Löwen (falls man ihn als Animationsfilm zählt) hat vielversprechende Prognosen.

Wie steht es um Animationsfilme 2025? Auch 2025 ist das Kinojahr wieder mit Animationsfilmen gespickt, darunter auch viele, die Potenzial für hohe Einspielergebnisse haben:

Die Gangster Gang 2

Plankton: der Film

The SpongeBob Movie: The Search for SquarePants

Elio

Zoomania 2

Neben Fortsetzungen darf man auch die neuen Filme, auch im Animationsbereich, nicht vergessen. Ein Film von DreamWorks mischte Science-Fiction mit Animation und sorgte für einen erfolgreichen Kritikerliebling: Ein neuer Sci-Fi-Film wird von Kritikern geliebt – Ist besser bewertet als Dune 2 und Alien: Romulus