400 Entwickler arbeiten gerade an The Witcher 4, Lead äußert sich zu erreichtem Meilenstein

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Path of Exile 2 präsentiert neue Klasse, zeigt, was sie besser macht als der Nekromant aus Diablo 4

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Path of Exile ist bekannt für Free2Play, doch wer Teil 2 spielen will, muss erstmal zahlen

Path of Exile 2 möchte von Anfang an einen Fehler von Diablo 4 vermeiden

Dazu kommen 107 Mitarbeiter, die in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Lokalisierung oder Qualitätssicherung arbeiten, sowie 19 Angestellte, die an noch unbekannten Projekten arbeiten.

Path of Exile 2 möchte von Anfang an einen Fehler von Diablo 4 vermeiden

Wie wichtig Polaris für das Studio ist, zeigt die Verteilung der Teams. Von 650 Entwicklern arbeiteten am 31. Oktober 2024 etwa 400 Mitarbeiter an The Witcher 4.

Beim Earnings Call zum Quartalsbericht erklärte Piotr Nielubowicz, seines Zeichens Chief Financial Officer bei CD Projekt (via pcgamer.com ):

Was verrät der Quartalsbericht? Im veröffentlichten Dokument (via cdprojekt.com ) geben die Verantwortlichen von CD Projekt Red bekannt, dass das „Project Polaris“ die Pre-Production verlassen und die Produktionsphase erreicht hat.

Mehr als vier Projekte befinden sich derzeit bei CD Projekt Red in der Entwicklung. Beim jüngsten Quartalsbericht gab es ein Update zum Status quo von The Witcher 4 und Konsorten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to