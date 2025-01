7 ungewöhnliche Helden aus Marvel Rivals, die endlich ins MCU kommen sollten

Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

Wer ist Psylocke? Elizabeth Braddock ist eine Mutantin, die man schon in X-Men: Apocalypse auf der Leinwand sehen konnte. Ihr Markenzeichen ist ihr psionisches Schwert. Sie kann aber auch Projektile mit ihren telekinetischen und psionischen Kräften verschießen. Ihr Zwillingsbruder ist ein anderer Superheld namens Captain Britain (via Marvel.com ).

Wer ist Peni Parker? Statt die Spinnenkräfte durch einen Biss erhalten zu haben, ist Peni eine Mech-Pilotin. Eine radioaktive Spinne hilft ihr, ihren bionischen Anzug SP//dr zu steuern. Nach dem Tod ihres Vaters übernimmt sie die Rolle des Beschützers von New York. Abseits davon ist sie eine einfache Schülerin (via Marvel.com ).

