Ein Marvel-Charakter ist so mächtig, könnte sogar Thanos besiegen, versauert in vergessener Serie

Bereits vor Serien wie WandaVision fand das Universum von Marvel im Fernsehen statt. Eine der besten Serien stellte eine mächtige Marvel-Figur vor, die ziemlich mächtig, aber auch ziemlich gefährlich ist.

Um welche Serie geht es? Auch wenn das MCU seit WandaVision (2021) regelmäßig mit Serien versorgt wird, gab es bereits vorher welche, die nicht direkt zu einem Universum gehören. So gab es etwa Agents of S.H.I.E.L.D. Auch das Universum der X-Men, das viele Filme von den 20th Century Fox Studios bekommen hat, hatte eine Serie: Legion.

Legion behandelte in 3 Staffeln den titelgebenden Charakter, war aber alles andere als eine klassische Superhelden-Geschichte. David Haller, gespielt von Dan Stevens, kämpft, seit er jung ist, mit Schizophrenie und verbringt sein Leben in Kliniken. Eines Tages trifft er auf die Patientin Syd, die ihm eröffnet, dass nicht alles erfunden ist, was er sieht und hört.

Zwischen 2017 und 2019 erhielt die Serie 3 Staffeln und gehört mit einem Score von 91 % auf Rotten Tomatoes zu den besten Marvel-Serien. Sie hebt sich auch stark von anderen Superhelden-Serien ab, weil sie mit der Realität spielt und sich auch visuell stark damit abhebt.

Das passt auch hervorragend zum Charakter Legion, der nicht nur unglaublich mächtig, sondern obendrein unglaublich gefährlich ist.

Video starten Eine der einzigartigsten Marvel-Serien findet ihr in Legion Autoplay

Ziemlich mächtig, aber auch ziemlich instabil

Wer ist Legion überhaupt? In den Comics von Marvel wurden David Haller die mächtigen Kräfte quasi in die Wiege gelegt. Er ist der Sohn von Charles Xavier, dem Anführer der X-Men und einem mächtigen Telepathen, und der Israelin Gabrielle Haller. Das erste Mal tauchte er 1985 im Comic New Mutants Nr. 25 auf.

Gabrielle hat ihr Kind vor Charles geheim gehalten und Legion wuchs mit ihr und seinem Stiefvater Daniel Shomron auf. Als seine Mutter eines Tages aber das Opfer eines Attentäters wurde, erwachten seine Kräfte und sein Geist zerbrach, nachdem er dem Mörder seiner Mutter den Geist geschmolzen hatte.

Hier seht ihr eine Darstellung von Legion in den Marvel-Comics:

Das Cover von Legion (2018) Nr. 1, gezeichnet von Javier Rodriguez (Bildquelle: Marvel.com)

Als Omega-Level-Mutant gehört er zu den mächtigsten Figuren im Marvel-Universum und er übertrifft seinen Vater ohne Probleme. Folgende Möghlichkeiten besitzt er:

Telepathie

Pyrokinesis (er kann Feuer erzeugen)

Telekinesis

Er kann die Realität verändern

Das sind aber nicht einfach seine Fähigkeiten, denn die verschiedenen Persönlichkeiten, die durch seine Krankheit entstehen, können Fähigkeiten entwickeln, die er dann nutzen kann. Somit kann er die Realität verändern und auf einen Schlag völlig neue Kräfte haben, die auch auf dem Level eines Omega-Mutanten sind.

Damit könnte er in der Theorie sogar Schurken wie Thanos besiegen, der selbst nur mit dem Infinity Gauntlet die Realität beeinflussen kann. Aber es gibt ein großes Problem: Legion ist unkontrollierbar und seine verschiedenen Persönlichkeiten (die sich auch physisch manifestieren) können nicht einfach gesteuert werden. Deshalb ist er auch eine große Gefahr, da er unwissentlich enormen Schaden anrichten kann.

Damit lockt er auch Schurken an, die oftmals gegen die X-Men kämpfen. Darunter etwa die Sentinels und andere Mutanten-Hasser. Ein wichtiger Schurke in Legions Geschichte ist der Shadow King. Er ist eine uralte parasitäre Entität, die auf düsteren Gefühlen basiert und andere Wesen übernehmen kann. So war er der Mutant Amahl Farouk, den Charles Xavier besiegt hat. Für jemanden wie den Shadow King wäre Legion natürlich ein mächtiger Wirt.

Wird Legion jemals im MCU auftauchen? Gänzlich auszuschließen ist das nicht, aber ins aktuelle MCU passt Legion als Figur noch nicht. Die X-Men werden im nächsten Avengers-Film endlich richtig eingeführt, aber man muss Mutanten erst etablieren, bevor man eine Figur wie Legion einführt, die kompliziert ist.

Aber die Serie Legion zeigt nach fast 9 Jahren immer noch, wie man solche Fähigkeiten und Konflikte zeigen kann und visuell darstellt. Wer die MCU-Serien zu gleichförmig findet, sollte sich Legion aber auf jeden Fall anschauen. Eine andere Marvel-Gruppe ist mit ihrer Serie gescheitert: Eine der wichtigsten Figuren im Marvel-Universum wird in den Filmen fast völlig weggelassen, dabei hatte er eine eigene Serie